В Госдуме предложили направить штрафы с недобросовестных УК в регионы
В Госдуме предложили направить штрафы с недобросовестных УК в регионы
2025-10-09T01:22+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим использованием в коммунальном хозяйстве, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим целевым использованием в коммунальном хозяйстве", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что сегодня управляющие компании функционируют на средства жильцов, поэтому и штрафы за нарушения платят из этих же денег.
"Здесь будет правильным проработать механизм, который бы возвращал деньги со штрафов обратно в отрасль, в коммунальное хозяйство. Следует также продумать возвращение денег в те же регионы, откуда они пришли, выделение их местным фондам капитального ремонта для капремонта зданий или регвластям на обновление коммунальной инфраструктуры. Отрасль чувствительная, и эти средства здесь будут нелишними", - заключил он.
