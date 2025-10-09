Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили направить штрафы с недобросовестных УК в регионы - 09.10.2025, ПРАЙМ
Экономика
В Госдуме предложили направить штрафы с недобросовестных УК в регионы
2025-10-09T01:22+0300
2025-10-09T01:22+0300
россия
экономика
финансы
рф
госдума
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим использованием в коммунальном хозяйстве, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим целевым использованием в коммунальном хозяйстве", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что сегодня управляющие компании функционируют на средства жильцов, поэтому и штрафы за нарушения платят из этих же денег. "Здесь будет правильным проработать механизм, который бы возвращал деньги со штрафов обратно в отрасль, в коммунальное хозяйство. Следует также продумать возвращение денег в те же регионы, откуда они пришли, выделение их местным фондам капитального ремонта для капремонта зданий или регвластям на обновление коммунальной инфраструктуры. Отрасль чувствительная, и эти средства здесь будут нелишними", - заключил он.
россия, финансы, рф, госдума
РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, Госдума
01:22 09.10.2025
 
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим использованием в коммунальном хозяйстве, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим целевым использованием в коммунальном хозяйстве", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что сегодня управляющие компании функционируют на средства жильцов, поэтому и штрафы за нарушения платят из этих же денег.
"Здесь будет правильным проработать механизм, который бы возвращал деньги со штрафов обратно в отрасль, в коммунальное хозяйство. Следует также продумать возвращение денег в те же регионы, откуда они пришли, выделение их местным фондам капитального ремонта для капремонта зданий или регвластям на обновление коммунальной инфраструктуры. Отрасль чувствительная, и эти средства здесь будут нелишними", - заключил он.
 
