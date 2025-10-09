https://1prime.ru/20251009/goszakupki-863319566.html

Правительство переведет подачу жалоб по госзакупкам в электронную форму

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России планирует к 2030 году перевести процесс подачи всех жалоб по госзакупкам в электронную форму, сообщила пресс-служба кабмина. Такой переход предусматривает утвержденный правительством Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы. "Изменения в части госзакупок предполагают завершение цифровизации процедур обжалования закупок, которые осуществляют отдельные виды юридических лиц, – к 2030 году планируется переход к подаче 100% таких жалоб в электронной форме, что максимально упростит возможность защиты своих прав для заявителей", - говорится в сообщении. Ответственными за реализацию указаны ФАС, Минфин и Казначейство.

