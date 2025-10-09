Российских чиновников начали обучать работе с ИИ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Госслужащих в России начали централизованно обучать работе с искусственным интеллектом (ИИ), на федеральном уровне запущены соответствующие программы повышения квалификации, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время рабочего визита в Таджикистан. "Госслужащих в России начали централизованно обучать работе с искусственным интеллектом", - сказал он. По его словам, программа позволит повысить цифровую грамотность и компетентность чиновников, она направлена на повышение эффективности работы госслужащих за счет оптимизации операционных издержек и сокращения времени на обработку информации (раньше обработка данных чиновниками проводилась в ручном режиме и занимала часы рабочего времени). С помощью ИИ госслужащие смогут эффективнее выполнять свою работу, в том числе быстрее и качественнее обрабатывать обращения граждан и бизнеса, подчеркнул вице-премьер. Внедрение ИИ - одна из приоритетных задач правительства, которую курирует вице-премьер Григоренко. Он уверен, что для ее успешной реализации важны не только зрелые ИИ-технологии, но и высококвалифицированные кадры, которые умеют их грамотно применять. Правительство уже внедряет ИИ в важнейшие процессы госуправления - например, в систему мониторинга и управления нацпроектами. ИИ используется в ней для прогнозирования рисков невыполнения той или иной задачи к конкретному сроку. Точность машинных прогнозов составляет 96%. При этом вице-премьер добавил, что ИИ не заменяет госслужащих, а становится помощником в их работе.
17:22 09.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Госдума. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Госслужащих в России начали централизованно обучать работе с искусственным интеллектом (ИИ), на федеральном уровне запущены соответствующие программы повышения квалификации, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время рабочего визита в Таджикистан.
"Госслужащих в России начали централизованно обучать работе с искусственным интеллектом", - сказал он.
По его словам, программа позволит повысить цифровую грамотность и компетентность чиновников, она направлена на повышение эффективности работы госслужащих за счет оптимизации операционных издержек и сокращения времени на обработку информации (раньше обработка данных чиновниками проводилась в ручном режиме и занимала часы рабочего времени). С помощью ИИ госслужащие смогут эффективнее выполнять свою работу, в том числе быстрее и качественнее обрабатывать обращения граждан и бизнеса, подчеркнул вице-премьер.
Внедрение ИИ - одна из приоритетных задач правительства, которую курирует вице-премьер Григоренко. Он уверен, что для ее успешной реализации важны не только зрелые ИИ-технологии, но и высококвалифицированные кадры, которые умеют их грамотно применять. Правительство уже внедряет ИИ в важнейшие процессы госуправления - например, в систему мониторинга и управления нацпроектами. ИИ используется в ней для прогнозирования рисков невыполнения той или иной задачи к конкретному сроку. Точность машинных прогнозов составляет 96%.
При этом вице-премьер добавил, что ИИ не заменяет госслужащих, а становится помощником в их работе.
