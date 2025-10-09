Опрос показал отношение частных инвесторов к ИИ в управлении активами

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-09T13:30+0300
финансы
технологии
ии
мосбиржа
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более половины частных инвесторов в России готовы доверить управление своими активами искусственному интеллекту (ИИ), к такому выводу пришли аналитики Московской биржи по результатам исследования, которое охватило мнения 533 частных инвесторов по всей России в возрасте от 25 до 65 лет. "Московская биржа провела опрос, который показал, что 60% частных инвесторов готовы приобрести инвестиционный инструмент, управляемый искусственным интеллектом. 89% респондентов также указали, что для них человеческий контроль остается важным фактором при использовании ИИ в инвестициях. Не готовыми сейчас приобрести инвестиционный инструмент, который управляется искусственным интеллектом без участия человека, оказались 28% респондентов, а 13% затруднились с ответом", - сообщает биржа. При этом 62% опрошенных заявили, что доверяют ИИ в инвестиционных вопросах, не доверяют – 27%, а оставшиеся 11% затруднились с ответом. Среди готовых к приобретению ИИ-инвестиций почти половина (45%) – в возрасте от 35 до 44 лет, большинство (60%) – жители городов-миллионников; 36% инвестируют несколько раз в месяц, 29% – несколько раз в неделю, еще 29% – раз в месяц и реже, а 6% – ежедневно. "Большинство инвесторов (75%) ответили, что готовы платить комиссию за доверительное ИИ-управление, причем 48% из респондентов – такую же, как реальной управляющей компании, 20% – меньшую, а 7% – бóльшую. Те из опрошенных, кто готов платить больше обычного, в среднем допускают повышение комиссии на 12%, а предпочитающие платить меньше – снижение на 3%", - сообщает биржа. По результатам исследования, наиболее распространенными барьерами для доверия искусственному интеллекту в сфере инвестиций оказались риск ошибок или галлюцинаций (52%), опасения за сохранность персональных и финансовых данных (44%), недостаток опыта или знаний для работы с ИИ-инструментами (32%), отсутствие прозрачности в алгоритмах (30%). "Искусственный интеллект меняет логику инвестиционных решений, и наше исследование подтверждает этот факт. Уже сегодня ИИ-ассистент позволяет пользователю мгновенно получать интерпретацию важных новостей и понятный анализ отчетности компаний. А в перспективе ИИ может стать посредником для формирования класса "разумного инвестора" и помочь преодолеть барьер, связанный с недостаточной финансовой грамотностью", - прокомментировал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
финансы, технологии, ии, мосбиржа
Финансы, Технологии, ИИ, Мосбиржа
13:30 09.10.2025
 
Опрос показал отношение частных инвесторов к ИИ в управлении активами

Опрос Мосбиржи: 60% частных инвесторов готовы доверить управление активами ИИ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более половины частных инвесторов в России готовы доверить управление своими активами искусственному интеллекту (ИИ), к такому выводу пришли аналитики Московской биржи по результатам исследования, которое охватило мнения 533 частных инвесторов по всей России в возрасте от 25 до 65 лет.
"Московская биржа провела опрос, который показал, что 60% частных инвесторов готовы приобрести инвестиционный инструмент, управляемый искусственным интеллектом. 89% респондентов также указали, что для них человеческий контроль остается важным фактором при использовании ИИ в инвестициях. Не готовыми сейчас приобрести инвестиционный инструмент, который управляется искусственным интеллектом без участия человека, оказались 28% респондентов, а 13% затруднились с ответом", - сообщает биржа.
При этом 62% опрошенных заявили, что доверяют ИИ в инвестиционных вопросах, не доверяют – 27%, а оставшиеся 11% затруднились с ответом. Среди готовых к приобретению ИИ-инвестиций почти половина (45%) – в возрасте от 35 до 44 лет, большинство (60%) – жители городов-миллионников; 36% инвестируют несколько раз в месяц, 29% – несколько раз в неделю, еще 29% – раз в месяц и реже, а 6% – ежедневно.
"Большинство инвесторов (75%) ответили, что готовы платить комиссию за доверительное ИИ-управление, причем 48% из респондентов – такую же, как реальной управляющей компании, 20% – меньшую, а 7% – бóльшую. Те из опрошенных, кто готов платить больше обычного, в среднем допускают повышение комиссии на 12%, а предпочитающие платить меньше – снижение на 3%", - сообщает биржа.
По результатам исследования, наиболее распространенными барьерами для доверия искусственному интеллекту в сфере инвестиций оказались риск ошибок или галлюцинаций (52%), опасения за сохранность персональных и финансовых данных (44%), недостаток опыта или знаний для работы с ИИ-инструментами (32%), отсутствие прозрачности в алгоритмах (30%).
"Искусственный интеллект меняет логику инвестиционных решений, и наше исследование подтверждает этот факт. Уже сегодня ИИ-ассистент позволяет пользователю мгновенно получать интерпретацию важных новостей и понятный анализ отчетности компаний. А в перспективе ИИ может стать посредником для формирования класса "разумного инвестора" и помочь преодолеть барьер, связанный с недостаточной финансовой грамотностью", - прокомментировал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
 
