В Испании сообщили о риске нового блэкаута - 09.10.2025, ПРАЙМ
В Испании сообщили о риске нового блэкаута
В Испании сообщили о риске нового блэкаута - 09.10.2025, ПРАЙМ
В Испании сообщили о риске нового блэкаута
Национальный оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica de España (REE) зафиксировал за последние две недели резкие колебания напряжения, которые могут... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T16:18+0300
2025-10-09T16:18+0300
мировая экономика
испания
португалия
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b44edfbbba53fc2df807eeef35128e46.jpg
МАДРИД, 9 окт - ПРАЙМ. Национальный оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica de España (REE) зафиксировал за последние две недели резкие колебания напряжения, которые могут поставить под угрозу стабильность электроснабжения страны, говорится в пресс-релизе испанской комиссии по надзору за конкуренцией (CNMC). "CNMC вынесла на общественное обсуждение предложение, представленное оператором энергосистемы Испании, о внесении изменений в ряд операционных процедур по техническим причинам. Эти изменения планируется внедрить временным образом с целью укрепить инструменты оператора системы и повысить надёжность электроснабжения в случае возникновения резких колебаний напряжения", - говорится в сообщении комиссии. По ее информации, несмотря на то, что показатели напряжения остаются в допустимых пределах, высокая амплитуда и скорость колебаний способны вызвать автоматическое отключение электростанций или крупных потребителей, что, в свою очередь, может дестабилизировать национальную энергосистему. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. В конце июня совет министров Испании одобрил пакет неотложных мер по усилению энергосистемы страны.
https://1prime.ru/20250928/zelenskiy-862920213.html
испания
португалия
франция
мировая экономика, испания, португалия, франция
Мировая экономика, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ
16:18 09.10.2025
 
В Испании сообщили о риске нового блэкаута

Оператор энергосистемы Испании предупредил о скачках напряжения и риске нового блэкаута

МАДРИД, 9 окт - ПРАЙМ. Национальный оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica de España (REE) зафиксировал за последние две недели резкие колебания напряжения, которые могут поставить под угрозу стабильность электроснабжения страны, говорится в пресс-релизе испанской комиссии по надзору за конкуренцией (CNMC).
"CNMC вынесла на общественное обсуждение предложение, представленное оператором энергосистемы Испании, о внесении изменений в ряд операционных процедур по техническим причинам. Эти изменения планируется внедрить временным образом с целью укрепить инструменты оператора системы и повысить надёжность электроснабжения в случае возникновения резких колебаний напряжения", - говорится в сообщении комиссии.
По ее информации, несмотря на то, что показатели напряжения остаются в допустимых пределах, высокая амплитуда и скорость колебаний способны вызвать автоматическое отключение электростанций или крупных потребителей, что, в свою очередь, может дестабилизировать национальную энергосистему.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. В конце июня совет министров Испании одобрил пакет неотложных мер по усилению энергосистемы страны.
Мировая экономикаИСПАНИЯПОРТУГАЛИЯФРАНЦИЯ
 
 
