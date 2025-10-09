https://1prime.ru/20251009/kamaz-863312469.html

Kamaz почти вдвое увеличил свою долю на рынке новых грузовиков

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отечественный Kamaz по итогам января-сентября текущего года почти вдвое увеличил свою долю на российском рынке новых крупнотоннажных грузовиков (HCV, полной массой более 16 тонн) с 15,4 до 30%, сообщило агентство "Автостат". "Лидером рынка новых HCV за отчетный период является отечественный бренд Kamaz, доля которого составила 30%. При этом год назад она была почти вдвое меньше (15,4%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что за отчетный период было продано 9 859 таких грузовиков, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом весь российский рынок HCV за девять месяцев упал на 57,4% в годовом выражении и составил 32 868 автомобилей. Вторую и третью позиции в рейтинге марок занимают китайские Sitrak и Shacman, которые год назад опережали Kamaz, а их доля рынка составляет 15,2% и 11% соответственно. В "Автостате" подчеркнули, что китайские бренды, представленные в топ-10 марок, имеют падение продаж в интервале 41 – 80%. В то же время у Kamaz этот показатель составил минус 17%, у Ural – минус 28,6%, у MAZ – минус 37,2%.

