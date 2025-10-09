Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Kamaz почти вдвое увеличил свою долю на рынке новых грузовиков - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/kamaz-863312469.html
Kamaz почти вдвое увеличил свою долю на рынке новых грузовиков
Kamaz почти вдвое увеличил свою долю на рынке новых грузовиков - 09.10.2025, ПРАЙМ
Kamaz почти вдвое увеличил свою долю на рынке новых грузовиков
Отечественный Kamaz по итогам января-сентября текущего года почти вдвое увеличил свою долю на российском рынке новых крупнотоннажных грузовиков (HCV, полной... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T07:15+0300
2025-10-09T07:15+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863312469.jpg?1759983323
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отечественный Kamaz по итогам января-сентября текущего года почти вдвое увеличил свою долю на российском рынке новых крупнотоннажных грузовиков (HCV, полной массой более 16 тонн) с 15,4 до 30%, сообщило агентство "Автостат". "Лидером рынка новых HCV за отчетный период является отечественный бренд Kamaz, доля которого составила 30%. При этом год назад она была почти вдвое меньше (15,4%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что за отчетный период было продано 9 859 таких грузовиков, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом весь российский рынок HCV за девять месяцев упал на 57,4% в годовом выражении и составил 32 868 автомобилей. Вторую и третью позиции в рейтинге марок занимают китайские Sitrak и Shacman, которые год назад опережали Kamaz, а их доля рынка составляет 15,2% и 11% соответственно. В "Автостате" подчеркнули, что китайские бренды, представленные в топ-10 марок, имеют падение продаж в интервале 41 – 80%. В то же время у Kamaz этот показатель составил минус 17%, у Ural – минус 28,6%, у MAZ – минус 37,2%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:15 09.10.2025
 
Kamaz почти вдвое увеличил свою долю на рынке новых грузовиков

«Автостат»: Kamaz почти вдвое увеличил долю на рынке новых грузовиков

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отечественный Kamaz по итогам января-сентября текущего года почти вдвое увеличил свою долю на российском рынке новых крупнотоннажных грузовиков (HCV, полной массой более 16 тонн) с 15,4 до 30%, сообщило агентство "Автостат".
"Лидером рынка новых HCV за отчетный период является отечественный бренд Kamaz, доля которого составила 30%. При этом год назад она была почти вдвое меньше (15,4%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за отчетный период было продано 9 859 таких грузовиков, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом весь российский рынок HCV за девять месяцев упал на 57,4% в годовом выражении и составил 32 868 автомобилей.
Вторую и третью позиции в рейтинге марок занимают китайские Sitrak и Shacman, которые год назад опережали Kamaz, а их доля рынка составляет 15,2% и 11% соответственно.
В "Автостате" подчеркнули, что китайские бренды, представленные в топ-10 марок, имеют падение продаж в интервале 41 – 80%. В то же время у Kamaz этот показатель составил минус 17%, у Ural – минус 28,6%, у MAZ – минус 37,2%.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала