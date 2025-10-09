Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирзиеев предложил создать промышленный хаб "Центральная Азия – Россия" - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/khab-863350773.html
Мирзиеев предложил создать промышленный хаб "Центральная Азия – Россия"
Мирзиеев предложил создать промышленный хаб "Центральная Азия – Россия" - 09.10.2025, ПРАЙМ
Мирзиеев предложил создать промышленный хаб "Центральная Азия – Россия"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия", сообщил в четверг пресс-секретарь главы | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T18:50+0300
2025-10-09T18:50+0300
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861664440_0:311:2980:1987_1920x0_80_0_0_e07e450e56ab6dff42e6be3ea3d632e9.jpg
ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия", сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. "Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия" в Бухаре – технологической площадки для разработки и внедрения инженерных решений".Узбекистанский лидер также предложил придать выставке-форуму "Иннопром. Центральная Азия" статуса главной индустриальной и инновационной платформы региона и инициировал создание регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, а также филиалов центра "Сколково" в странах региона.Мирзиёев также выступил за запуск консорциума "Инженеры будущего" для объединения потенциала ведущих университетов и научных центров Центральной Азии и России, а также учреждение Специальной программы грантов для молодых исследователей и ученых", - добавил Асадов.
https://1prime.ru/20251001/postavka-863035175.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861664440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fc64868a26426a8b43cd962f9c1199d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, шавкат мирзиеев
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
18:50 09.10.2025
 
Мирзиеев предложил создать промышленный хаб "Центральная Азия – Россия"

Узбекистан предложил создать хаб промышленного инжиниринга «Центральная Азия – Россия»

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия", сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия" в Бухаре – технологической площадки для разработки и внедрения инженерных решений".
Узбекистанский лидер также предложил придать выставке-форуму "Иннопром. Центральная Азия" статуса главной индустриальной и инновационной платформы региона и инициировал создание регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, а также филиалов центра "Сколково" в странах региона.
Мирзиёев также выступил за запуск консорциума "Инженеры будущего" для объединения потенциала ведущих университетов и научных центров Центральной Азии и России, а также учреждение Специальной программы грантов для молодых исследователей и ученых", - добавил Асадов.
Государственный флаг Узбекистана - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Компании из Узбекистана договорились о поставках агропродукции в Россию
1 октября, 11:55
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала