Мирзиеев предложил создать промышленный хаб "Центральная Азия – Россия"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине
ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия", сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия" в Бухаре – технологической площадки для разработки и внедрения инженерных решений".
Узбекистанский лидер также предложил придать выставке-форуму "Иннопром. Центральная Азия" статуса главной индустриальной и инновационной платформы региона и инициировал создание регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, а также филиалов центра "Сколково" в странах региона.
Мирзиёев также выступил за запуск консорциума "Инженеры будущего" для объединения потенциала ведущих университетов и научных центров Центральной Азии и России, а также учреждение Специальной программы грантов для молодых исследователей и ученых", - добавил Асадов.