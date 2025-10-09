https://1prime.ru/20251009/khab-863350773.html

Мирзиеев предложил создать промышленный хаб "Центральная Азия – Россия"

россия

узбекистан

шавкат мирзиеев

ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия", сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. "Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, "выдвинул идею создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия" в Бухаре – технологической площадки для разработки и внедрения инженерных решений".Узбекистанский лидер также предложил придать выставке-форуму "Иннопром. Центральная Азия" статуса главной индустриальной и инновационной платформы региона и инициировал создание регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, а также филиалов центра "Сколково" в странах региона.Мирзиёев также выступил за запуск консорциума "Инженеры будущего" для объединения потенциала ведущих университетов и научных центров Центральной Азии и России, а также учреждение Специальной программы грантов для молодых исследователей и ученых", - добавил Асадов.

узбекистан

