Товарооборот между Россией и Таджикистаном за полгода вырос на 11%

Товарооборот между Россией и Таджикистаном за полгода вырос на 11%

2025-10-09T16:56+0300

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за полгода вырос на 11%, подписан план по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он находится с визитом в Таджикистане в составе делегации под руководством президента России Владимира Путина. "Могу сказать, что отношения с Таджикистаном развиваются хорошо, товарооборот за полгода вырос на 11%. В условиях санкционного давления на нашу страну — это очень большой плюс", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, по итогам переговоров было подписано 16 документов. "В том числе с Кохиром Расулзода (премьер-министр Таджикистана – ред.) мы подписали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы. Рассчитываем на расширение торгово-экономического, промышленного, сельскохозяйственного, энергетического и транспортного взаимодействия", - отметил Хуснуллин. Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе заявил, что Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году.

