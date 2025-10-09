Товарооборот между Россией и Таджикистаном за полгода вырос на 11%
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за полгода вырос на 11%, подписан план по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он находится с визитом в Таджикистане в составе делегации под руководством президента России Владимира Путина.
"Могу сказать, что отношения с Таджикистаном развиваются хорошо, товарооборот за полгода вырос на 11%. В условиях санкционного давления на нашу страну — это очень большой плюс", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, по итогам переговоров было подписано 16 документов. "В том числе с Кохиром Расулзода (премьер-министр Таджикистана – ред.) мы подписали план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2025-2030 годы. Рассчитываем на расширение торгово-экономического, промышленного, сельскохозяйственного, энергетического и транспортного взаимодействия", - отметил Хуснуллин.
Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе заявил, что Россия и Таджикистан планируют увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году.