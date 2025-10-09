Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты сообщили о росте числа кибератак в российском финансовом секторе - 09.10.2025, ПРАЙМ
Эксперты сообщили о росте числа кибератак в российском финансовом секторе
Количество кибератак и киберугроз в российском финансовом секторе в первом полугодии 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года, однако... | 09.10.2025, ПРАЙМ
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Количество кибератак и киберугроз в российском финансовом секторе в первом полугодии 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года, однако устойчивость финансовых компаний к подобным инцидентам весьма высока, заявила вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова. "За первое полугодие 2025 года по сравнению с 2024 количество кибератак и киберугроз, обнаруженных на финансовый сектор, выросло на 13%", - сказала Кулашова во время выступления на площадке форума Finopolis. Согласно данным "Лаборатории Касперского", финансовый сектор в России находится на третьем месте по числу киберинцидентов, уступая промышленности и госсектору. В топ-5 также вошли IT и торговля. Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов добавил, что топ-3 всех инцидентов в банковской сфере совершается через подрядчиков. В первом полугодии на 63% снизилось количество атак на банки с применением бэкдоров, однако число кибератак с применением вредоносного ПО для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам (банкеров) увеличилось в 2,4 раза. Также на 81% выросло количество атак на финансовые организации с использованием различных онлайн-ресурсов, и на 6% - число атак с использованием программ-вымогателей. "На самом деле большая заслуга как раз финансовых организаций и Центрального банка России в том, что очень много внимания кибербезопасности уделяется, и устойчивость наших финансовых предприятий весьма высока. Я считаю, что финансовый сектор является здесь примером для многих других по выстраиванию процессов… Но в целом, если мы смотрим на то, что у нас с вами происходит, то, к сожалению, статистика не самая хорошая", - отметила Кулашова.
технологии, финансы, лаборатория касперского, снг, центральные банки
Происшествия, Технологии, Финансы, Лаборатория Касперского, СНГ, центральные банки
11:52 09.10.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Количество кибератак и киберугроз в российском финансовом секторе в первом полугодии 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года, однако устойчивость финансовых компаний к подобным инцидентам весьма высока, заявила вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова.
"За первое полугодие 2025 года по сравнению с 2024 количество кибератак и киберугроз, обнаруженных на финансовый сектор, выросло на 13%", - сказала Кулашова во время выступления на площадке форума Finopolis.
Согласно данным "Лаборатории Касперского", финансовый сектор в России находится на третьем месте по числу киберинцидентов, уступая промышленности и госсектору. В топ-5 также вошли IT и торговля.
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов добавил, что топ-3 всех инцидентов в банковской сфере совершается через подрядчиков.
В первом полугодии на 63% снизилось количество атак на банки с применением бэкдоров, однако число кибератак с применением вредоносного ПО для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам (банкеров) увеличилось в 2,4 раза. Также на 81% выросло количество атак на финансовые организации с использованием различных онлайн-ресурсов, и на 6% - число атак с использованием программ-вымогателей.
"На самом деле большая заслуга как раз финансовых организаций и Центрального банка России в том, что очень много внимания кибербезопасности уделяется, и устойчивость наших финансовых предприятий весьма высока. Я считаю, что финансовый сектор является здесь примером для многих других по выстраиванию процессов… Но в целом, если мы смотрим на то, что у нас с вами происходит, то, к сожалению, статистика не самая хорошая", - отметила Кулашова.
 
