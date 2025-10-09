https://1prime.ru/20251009/kiberugrozy-863328087.html

Эксперты сообщили о росте числа кибератак в российском финансовом секторе

Эксперты сообщили о росте числа кибератак в российском финансовом секторе - 09.10.2025, ПРАЙМ

Эксперты сообщили о росте числа кибератак в российском финансовом секторе

Количество кибератак и киберугроз в российском финансовом секторе в первом полугодии 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года, однако... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T11:52+0300

2025-10-09T11:52+0300

2025-10-09T11:52+0300

происшествия

технологии

финансы

лаборатория касперского

снг

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Количество кибератак и киберугроз в российском финансовом секторе в первом полугодии 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года, однако устойчивость финансовых компаний к подобным инцидентам весьма высока, заявила вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова. "За первое полугодие 2025 года по сравнению с 2024 количество кибератак и киберугроз, обнаруженных на финансовый сектор, выросло на 13%", - сказала Кулашова во время выступления на площадке форума Finopolis. Согласно данным "Лаборатории Касперского", финансовый сектор в России находится на третьем месте по числу киберинцидентов, уступая промышленности и госсектору. В топ-5 также вошли IT и торговля. Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов добавил, что топ-3 всех инцидентов в банковской сфере совершается через подрядчиков. В первом полугодии на 63% снизилось количество атак на банки с применением бэкдоров, однако число кибератак с применением вредоносного ПО для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам (банкеров) увеличилось в 2,4 раза. Также на 81% выросло количество атак на финансовые организации с использованием различных онлайн-ресурсов, и на 6% - число атак с использованием программ-вымогателей. "На самом деле большая заслуга как раз финансовых организаций и Центрального банка России в том, что очень много внимания кибербезопасности уделяется, и устойчивость наших финансовых предприятий весьма высока. Я считаю, что финансовый сектор является здесь примером для многих других по выстраиванию процессов… Но в целом, если мы смотрим на то, что у нас с вами происходит, то, к сожалению, статистика не самая хорошая", - отметила Кулашова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, лаборатория касперского, снг, центральные банки