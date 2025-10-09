https://1prime.ru/20251009/kitay-863353389.html
Эксперт оценила влияние тарифной политики США на ВВП Китая
Эксперт оценила влияние тарифной политики США на ВВП Китая - 09.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила влияние тарифной политики США на ВВП Китая
Тарифная политика США не смогла и не сможет существенно повлиять на ВВП Китая, заявила РИА Новости старший преподаватель Финансового университета при... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T20:07+0300
2025-10-09T20:07+0300
2025-10-09T20:07+0300
мировая экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
скотт бессент
всемирный банк
cnbc
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Тарифная политика США не смогла и не сможет существенно повлиять на ВВП Китая, заявила РИА Новости старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Светлана Батанова, комментируя тарифную войну Вашингтона и Пекина и экономический прогноз Всемирного Банка. Ранее Всемирный Банк выложил прогноз экономического роста стран Азии. Ожидается, что темпы роста ВВП Китая составят 4,8% в 2025 году, но замедлятся до 4,2% в 2026 году. "Американские санкции могут серьезно сказаться на отдельных отраслях, где используются американские технологии, но на общий ВВП существенно не повлияют, так как экономика Китая очень многосторонняя", - сказала Батанова. Эксперт отметила, что экономики Китая и США в значительной степени взаимосвязаны, поэтому стороны в итоге пойдут на компромисс. "Тарифные войны оказывают влияние, но не критичное, так как в жизненно важных случаях стороны предпочтут договариваться между собой, чтобы не наносить непоправимый урон своим экономикам", - уверена она. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC ранее заявил, что возможные на полях саммита АТЭС переговоры американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином могут стать значительным прорывом в диалоге двух государств по торгово-экономическим вопросам. Батанова также отметила, что Китай сейчас стремится снизить свою зависимость от США, развивая сотрудничество с другими странами. Особую роль играет выдвинутая Си Цзиньпином инициатива "Один пояс - один путь", в рамках которой Пекин укрепляет свои позиции в мировой экономике. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
https://1prime.ru/20251006/kitaj-863192530.html
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, всемирный банк, cnbc, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, Всемирный банк, CNBC, АТЭС
Эксперт оценила влияние тарифной политики США на ВВП Китая
Экономист Батанова: американские санкции не смогут замедлить темпы роста ВВП Китая
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Тарифная политика США не смогла и не сможет существенно повлиять на ВВП Китая, заявила РИА Новости старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Светлана Батанова, комментируя тарифную войну Вашингтона и Пекина и экономический прогноз Всемирного Банка.
Ранее Всемирный Банк
выложил прогноз экономического роста стран Азии
. Ожидается, что темпы роста ВВП Китая
составят 4,8% в 2025 году, но замедлятся до 4,2% в 2026 году.
"Американские санкции могут серьезно сказаться на отдельных отраслях, где используются американские технологии, но на общий ВВП существенно не повлияют, так как экономика Китая очень многосторонняя", - сказала Батанова.
Эксперт отметила, что экономики Китая и США
в значительной степени взаимосвязаны, поэтому стороны в итоге пойдут на компромисс.
"Тарифные войны оказывают влияние, но не критичное, так как в жизненно важных случаях стороны предпочтут договариваться между собой, чтобы не наносить непоправимый урон своим экономикам", - уверена она.
Министр финансов США Скотт Бессент
в интервью телеканалу CNBC
ранее заявил, что возможные на полях саммита АТЭС
переговоры американского президента Дональда Трампа
с председателем КНР Си Цзиньпином
могут стать значительным прорывом в диалоге двух государств по торгово-экономическим вопросам.
Батанова также отметила, что Китай сейчас стремится снизить свою зависимость от США, развивая сотрудничество с другими странами. Особую роль играет выдвинутая Си Цзиньпином инициатива "Один пояс - один путь", в рамках которой Пекин
укрепляет свои позиции в мировой экономике.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
WSJ: Китай обходит санкции США, закупая иранскую нефть по бартеру