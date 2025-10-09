https://1prime.ru/20251009/kitay-863353389.html

Эксперт оценила влияние тарифной политики США на ВВП Китая

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Тарифная политика США не смогла и не сможет существенно повлиять на ВВП Китая, заявила РИА Новости старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Светлана Батанова, комментируя тарифную войну Вашингтона и Пекина и экономический прогноз Всемирного Банка. Ранее Всемирный Банк выложил прогноз экономического роста стран Азии. Ожидается, что темпы роста ВВП Китая составят 4,8% в 2025 году, но замедлятся до 4,2% в 2026 году. "Американские санкции могут серьезно сказаться на отдельных отраслях, где используются американские технологии, но на общий ВВП существенно не повлияют, так как экономика Китая очень многосторонняя", - сказала Батанова. Эксперт отметила, что экономики Китая и США в значительной степени взаимосвязаны, поэтому стороны в итоге пойдут на компромисс. "Тарифные войны оказывают влияние, но не критичное, так как в жизненно важных случаях стороны предпочтут договариваться между собой, чтобы не наносить непоправимый урон своим экономикам", - уверена она. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC ранее заявил, что возможные на полях саммита АТЭС переговоры американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином могут стать значительным прорывом в диалоге двух государств по торгово-экономическим вопросам. Батанова также отметила, что Китай сейчас стремится снизить свою зависимость от США, развивая сотрудничество с другими странами. Особую роль играет выдвинутая Си Цзиньпином инициатива "Один пояс - один путь", в рамках которой Пекин укрепляет свои позиции в мировой экономике. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

