Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США - 09.10.2025, ПРАЙМ
Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США
Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США - 09.10.2025, ПРАЙМ
Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США
Китай планирует ввести ограничения на экспорт некоторых видов искусственных алмазов в США, они вступят в силу за день до окончания тарифного перемирия между... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T22:16+0300
2025-10-09T22:16+0300
мировая экономика
китай
сша
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Китай планирует ввести ограничения на экспорт некоторых видов искусственных алмазов в США, они вступят в силу за день до окончания тарифного перемирия между Штатами и Поднебесной, следует из сообщения министерства коммерции КНР. Среди товаров, которые теперь подпадают под экспортный контроль, называются синтетические алмазы, некоторые канатные пилы и шлифовальные круги с искусственно выращенными алмазами, а также некоторые виды оборудования, при изготовлении которых используются эти искусственные алмазы. "Экспортеры, которые хотят экспортировать вышеупомянутые предметы, должны подать заявление на лицензию", - говорится в релизе. Экспортные ограничения со стороны Китая, как следует из сообщения, могут вступить в силу 8 ноября, накануне истечения срока действия тарифного соглашения между Вашингтоном и Пекином. Что касается самих синтетических алмазов, то они могут быть использованы при производстве боеприпасов и изготовлении компонентов для радиолокационного оборудования, напоминает агентство Рейтер. В 2024 году США стали третьим по величине покупателем алмазных порошков у Китая (после Индии и Южной Кореи) и также заняли третье место по закупкам шлифовальных кругов (после Вьетнама и Индии), отмечает Рейтер со ссылкой на данные китайской таможенной службы.
мировая экономика, китай, сша, индия
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
22:16 09.10.2025
 
Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США

Минкоммерции: Китай ограничит экспорт некоторых видов искусственных алмазов в США

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Китай планирует ввести ограничения на экспорт некоторых видов искусственных алмазов в США, они вступят в силу за день до окончания тарифного перемирия между Штатами и Поднебесной, следует из сообщения министерства коммерции КНР.
Среди товаров, которые теперь подпадают под экспортный контроль, называются синтетические алмазы, некоторые канатные пилы и шлифовальные круги с искусственно выращенными алмазами, а также некоторые виды оборудования, при изготовлении которых используются эти искусственные алмазы.
"Экспортеры, которые хотят экспортировать вышеупомянутые предметы, должны подать заявление на лицензию", - говорится в релизе.
Экспортные ограничения со стороны Китая, как следует из сообщения, могут вступить в силу 8 ноября, накануне истечения срока действия тарифного соглашения между Вашингтоном и Пекином.
Что касается самих синтетических алмазов, то они могут быть использованы при производстве боеприпасов и изготовлении компонентов для радиолокационного оборудования, напоминает агентство Рейтер.
В 2024 году США стали третьим по величине покупателем алмазных порошков у Китая (после Индии и Южной Кореи) и также заняли третье место по закупкам шлифовальных кругов (после Вьетнама и Индии), отмечает Рейтер со ссылкой на данные китайской таможенной службы.
Мировая экономикаКИТАЙСШАИНДИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала