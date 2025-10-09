https://1prime.ru/20251009/kitay-863355897.html
Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США
Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Китай планирует ввести ограничения на экспорт некоторых видов искусственных алмазов в США, они вступят в силу за день до окончания тарифного перемирия между Штатами и Поднебесной, следует из сообщения министерства коммерции КНР. Среди товаров, которые теперь подпадают под экспортный контроль, называются синтетические алмазы, некоторые канатные пилы и шлифовальные круги с искусственно выращенными алмазами, а также некоторые виды оборудования, при изготовлении которых используются эти искусственные алмазы. "Экспортеры, которые хотят экспортировать вышеупомянутые предметы, должны подать заявление на лицензию", - говорится в релизе. Экспортные ограничения со стороны Китая, как следует из сообщения, могут вступить в силу 8 ноября, накануне истечения срока действия тарифного соглашения между Вашингтоном и Пекином. Что касается самих синтетических алмазов, то они могут быть использованы при производстве боеприпасов и изготовлении компонентов для радиолокационного оборудования, напоминает агентство Рейтер. В 2024 году США стали третьим по величине покупателем алмазных порошков у Китая (после Индии и Южной Кореи) и также заняли третье место по закупкам шлифовальных кругов (после Вьетнама и Индии), отмечает Рейтер со ссылкой на данные китайской таможенной службы.
