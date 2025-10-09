https://1prime.ru/20251009/kitay-863355897.html

Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США

Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США - 09.10.2025, ПРАЙМ

Китай введет ограничения на экспорт искусственных алмазов в США

Китай планирует ввести ограничения на экспорт некоторых видов искусственных алмазов в США, они вступят в силу за день до окончания тарифного перемирия между... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T22:16+0300

2025-10-09T22:16+0300

2025-10-09T22:16+0300

мировая экономика

китай

сша

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Китай планирует ввести ограничения на экспорт некоторых видов искусственных алмазов в США, они вступят в силу за день до окончания тарифного перемирия между Штатами и Поднебесной, следует из сообщения министерства коммерции КНР. Среди товаров, которые теперь подпадают под экспортный контроль, называются синтетические алмазы, некоторые канатные пилы и шлифовальные круги с искусственно выращенными алмазами, а также некоторые виды оборудования, при изготовлении которых используются эти искусственные алмазы. "Экспортеры, которые хотят экспортировать вышеупомянутые предметы, должны подать заявление на лицензию", - говорится в релизе. Экспортные ограничения со стороны Китая, как следует из сообщения, могут вступить в силу 8 ноября, накануне истечения срока действия тарифного соглашения между Вашингтоном и Пекином. Что касается самих синтетических алмазов, то они могут быть использованы при производстве боеприпасов и изготовлении компонентов для радиолокационного оборудования, напоминает агентство Рейтер. В 2024 году США стали третьим по величине покупателем алмазных порошков у Китая (после Индии и Южной Кореи) и также заняли третье место по закупкам шлифовальных кругов (после Вьетнама и Индии), отмечает Рейтер со ссылкой на данные китайской таможенной службы.

https://1prime.ru/20250812/almazy-860594273.html

китай

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, индия