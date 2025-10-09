https://1prime.ru/20251009/kitay-863356919.html

Правительство одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем

2025-10-09T23:21+0300

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем и постановило внести его на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное в городе Москве 8 мая 2025 года", - говорится в постановлении. "Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", - добавляется в постановлении.

