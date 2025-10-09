Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем - 09.10.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем
Правительство одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем - 09.10.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем
Правительство России одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем и постановило внести его на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ размещен на | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T23:21+0300
2025-10-09T23:21+0300
россия
китай
москва
госдума
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем и постановило внести его на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное в городе Москве 8 мая 2025 года", - говорится в постановлении. "Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", - добавляется в постановлении.
китай
москва
россия, китай, москва, госдума, федеральное собрание
РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Госдума, Федеральное собрание
23:21 09.10.2025
 
Правительство одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем

Правительство России одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение о поощрении инвестиций с Китаем и постановило внести его на ратификацию в Госдуму, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное в городе Москве 8 мая 2025 года", - говорится в постановлении.
"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", - добавляется в постановлении.
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Россия готова к расширению товарооборота с Китаем, заявил Решетников
28 сентября, 14:17
 
РОССИЯКИТАЙМОСКВАГосдумаФедеральное собрание
 
 
