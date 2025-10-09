https://1prime.ru/20251009/knr-863331024.html
Китай введет экспортный контроль на товары с литиевыми батареями
ПЕКИН, 9 окт - ПРАЙМ. Китай с 8 ноября введет экспортный контроль на товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, сообщило в четверг министерство коммерции КНР. "В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле", закона КНР "О внешней торговле", закона КНР "О таможне" и правил КНР о контроле за экспортом товаров двойного назначения в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, включая нераспространение, с одобрения Государственного совета принято решение о введении экспортного контроля в отношении следующих товаров", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Далее в документе указаны три группы товаров, включая товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Отмечается, что новые меры официально вступят в силу 8 ноября 2025 года.
