https://1prime.ru/20251009/knr-863331024.html

Китай введет экспортный контроль на товары с литиевыми батареями

Китай введет экспортный контроль на товары с литиевыми батареями - 09.10.2025, ПРАЙМ

Китай введет экспортный контроль на товары с литиевыми батареями

Китай с 8 ноября введет экспортный контроль на товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, сообщило в четверг... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T12:42+0300

2025-10-09T12:42+0300

2025-10-09T12:42+0300

экономика

финансы

китай

экспорт китая

https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg

ПЕКИН, 9 окт - ПРАЙМ. Китай с 8 ноября введет экспортный контроль на товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, сообщило в четверг министерство коммерции КНР. "В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле", закона КНР "О внешней торговле", закона КНР "О таможне" и правил КНР о контроле за экспортом товаров двойного назначения в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, включая нераспространение, с одобрения Государственного совета принято решение о введении экспортного контроля в отношении следующих товаров", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Далее в документе указаны три группы товаров, включая товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Отмечается, что новые меры официально вступят в силу 8 ноября 2025 года.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, китай, экспорт китая