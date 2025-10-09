Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай введет экспортный контроль на товары с литиевыми батареями - 09.10.2025
Китай введет экспортный контроль на товары с литиевыми батареями
экономика
ПЕКИН, 9 окт - ПРАЙМ. Китай с 8 ноября введет экспортный контроль на товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, сообщило в четверг министерство коммерции КНР. "В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле", закона КНР "О внешней торговле", закона КНР "О таможне" и правил КНР о контроле за экспортом товаров двойного назначения в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, включая нераспространение, с одобрения Государственного совета принято решение о введении экспортного контроля в отношении следующих товаров", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Далее в документе указаны три группы товаров, включая товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Отмечается, что новые меры официально вступят в силу 8 ноября 2025 года.
Экономика, Финансы, КИТАЙ, экспорт Китая
12:42 09.10.2025
 
ПЕКИН, 9 окт - ПРАЙМ. Китай с 8 ноября введет экспортный контроль на товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, сообщило в четверг министерство коммерции КНР.
"В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле", закона КНР "О внешней торговле", закона КНР "О таможне" и правил КНР о контроле за экспортом товаров двойного назначения в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, включая нераспространение, с одобрения Государственного совета принято решение о введении экспортного контроля в отношении следующих товаров", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Далее в документе указаны три группы товаров, включая товары, связанные с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита.
Отмечается, что новые меры официально вступят в силу 8 ноября 2025 года.
 
Экономика Финансы КИТАЙ экспорт Китая
 
 
