Китай введет экспортный контроль на редкоземельные элементы

Китай введет экспортный контроль на редкоземельные элементы - 09.10.2025

Китай введет экспортный контроль на редкоземельные элементы

Китай с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, сообщило в четверг министерство... | 09.10.2025

2025-10-09T12:45+0300

2025-10-09T12:45+0300

2025-10-09T12:45+0300

экономика

мировая экономика

китай

экспорт китая

редкоземельные элементы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Китай с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, сообщило в четверг министерство коммерции КНР. "В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле", закона КНР "О внешней торговле", закона КНР "О таможне", и правил КНР о контроле за экспортом товаров двойного назначения, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, включая нераспространение, с одобрения Государственного совета принято решение о введении экспортного контроля в отношении следующих товаров", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Далее в заявлении указаны пять групп товаров, включая товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами: гольмием, эрбием, тулием, европием, иттербием. Отмечается, что новые меры официально вступят в силу 8 ноября.

китай

2025

