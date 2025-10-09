Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае прокомментировали новые меры экспортного контроля - 09.10.2025
В Китае прокомментировали новые меры экспортного контроля
В Китае прокомментировали новые меры экспортного контроля
2025-10-09T13:00+0300
2025-10-09T13:00+0300
экономика
мировая экономика
китай
экспорт китая
ПЕКИН, 9 окт - ПРАЙМ. Новые меры экспортного контроля КНР в отношении товаров, связанных с редкоземельными элементами, не направлены против какой-либо страны или региона, сообщило в четверг министерство коммерции КНР. Ранее ведомство опубликовало решения о введении с 8 ноября 2025 года мер экспортного контроля в отношении некоторых товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем, сверхпрочными материалами. "Правительство Китая готово сотрудничать со всеми странами для поддержания стабильности и бесперебойной работы глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - заявили в министерстве коммерции КНР. Отмечается, что "соответствующие меры не направлены против какой-либо страны или региона".
мировая экономика, китай, экспорт китая
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, экспорт Китая
13:00 09.10.2025
 
В Китае прокомментировали новые меры экспортного контроля

ПЕКИН, 9 окт - ПРАЙМ. Новые меры экспортного контроля КНР в отношении товаров, связанных с редкоземельными элементами, не направлены против какой-либо страны или региона, сообщило в четверг министерство коммерции КНР.
Ранее ведомство опубликовало решения о введении с 8 ноября 2025 года мер экспортного контроля в отношении некоторых товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем, сверхпрочными материалами.
"Правительство Китая готово сотрудничать со всеми странами для поддержания стабильности и бесперебойной работы глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - заявили в министерстве коммерции КНР.
Отмечается, что "соответствующие меры не направлены против какой-либо страны или региона".
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙэкспорт Китая
 
 
