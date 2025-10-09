https://1prime.ru/20251009/knr-863332032.html

В Китае прокомментировали новые меры экспортного контроля

ПЕКИН, 9 окт - ПРАЙМ. Новые меры экспортного контроля КНР в отношении товаров, связанных с редкоземельными элементами, не направлены против какой-либо страны или региона, сообщило в четверг министерство коммерции КНР. Ранее ведомство опубликовало решения о введении с 8 ноября 2025 года мер экспортного контроля в отношении некоторых товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем, сверхпрочными материалами. "Правительство Китая готово сотрудничать со всеми странами для поддержания стабильности и бесперебойной работы глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - заявили в министерстве коммерции КНР. Отмечается, что "соответствующие меры не направлены против какой-либо страны или региона".

