Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что кабмин подготовил Национальный план ("дорожную карту") развития конкуренции на 2026-2030 годы. "Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Действие аналогичного пятилетнего плана, утвержденного в 2021 году, заканчивается в конце текущего года", - указано в сообщении пресс-службы.

