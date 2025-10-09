https://1prime.ru/20251009/koreya-863312543.html

"Будьте готовы": россиянам объяснили причины отказа во въезде в Южную Корею

"Будьте готовы": россиянам объяснили причины отказа во въезде в Южную Корею - 09.10.2025, ПРАЙМ

"Будьте готовы": россиянам объяснили причины отказа во въезде в Южную Корею

Меры Южной Кореи по отказу в въезде российским туристам не являются системой и связаны с нарушением элементарных требований, предъявляемых властями этой страны, | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T07:19+0300

2025-10-09T07:19+0300

2025-10-09T07:19+0300

туризм

бизнес

россия

южная корея

rt

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_6de01ac283d43befc1b66001514219f3.png

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Меры Южной Кореи по отказу в въезде российским туристам не являются системой и связаны с нарушением элементарных требований, предъявляемых властями этой страны, обсудил с RT эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. "Пограничники будут задавать вопросы, и к этому нужно быть готовым. Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах", — отметил он. По его словам, не идет речь о предвзятости к россиянам, так как Южная Корея, как и многие другие страны, усиливает борьбу с незаконной миграцией. "Он добавил, что теперь недостаточно просто получить визу. К поездке нужно готовиться тщательно, как к экзамену", — подчеркнул он в интервью RT. Telegram-канал Baza сообщил, что российскую путешественницу не допустили в Южную Корею, задержав её на несколько дней в аэропортовом подвале. В российском консульстве в Южной Корее объяснили отказ тем, что это связано с политической ситуацией и стремлением южнокорейских властей препятствовать нелегальной иммиграции. В августе Telegram-канал SHOT также освещал случай, когда другой российской туристке отказали во въезде в страну и удерживали в подвале.

https://1prime.ru/20250927/chekunkov-862887484.html

https://1prime.ru/20250919/koreya--862485060.html

https://1prime.ru/20250917/pshenitsa-862372230.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, южная корея, rt, российский союз туриндустрии