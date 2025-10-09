Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будьте готовы": россиянам объяснили причины отказа во въезде в Южную Корею - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/koreya-863312543.html
"Будьте готовы": россиянам объяснили причины отказа во въезде в Южную Корею
"Будьте готовы": россиянам объяснили причины отказа во въезде в Южную Корею - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Будьте готовы": россиянам объяснили причины отказа во въезде в Южную Корею
Меры Южной Кореи по отказу в въезде российским туристам не являются системой и связаны с нарушением элементарных требований, предъявляемых властями этой страны, | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T07:19+0300
2025-10-09T07:19+0300
туризм
бизнес
россия
южная корея
rt
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_6de01ac283d43befc1b66001514219f3.png
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Меры Южной Кореи по отказу в въезде российским туристам не являются системой и связаны с нарушением элементарных требований, предъявляемых властями этой страны, обсудил с RT эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. "Пограничники будут задавать вопросы, и к этому нужно быть готовым. Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах", — отметил он. По его словам, не идет речь о предвзятости к россиянам, так как Южная Корея, как и многие другие страны, усиливает борьбу с незаконной миграцией. "Он добавил, что теперь недостаточно просто получить визу. К поездке нужно готовиться тщательно, как к экзамену", — подчеркнул он в интервью RT. Telegram-канал Baza сообщил, что российскую путешественницу не допустили в Южную Корею, задержав её на несколько дней в аэропортовом подвале. В российском консульстве в Южной Корее объяснили отказ тем, что это связано с политической ситуацией и стремлением южнокорейских властей препятствовать нелегальной иммиграции. В августе Telegram-канал SHOT также освещал случай, когда другой российской туристке отказали во въезде в страну и удерживали в подвале.
https://1prime.ru/20250927/chekunkov-862887484.html
https://1prime.ru/20250919/koreya--862485060.html
https://1prime.ru/20250917/pshenitsa-862372230.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_8e6512800cd4babbbd731291e71ce46c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, южная корея, rt, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, RT, Российский союз туриндустрии
07:19 09.10.2025
 
"Будьте готовы": россиянам объяснили причины отказа во въезде в Южную Корею

РСТ объяснили, почему некоторых туристов не пускают в Южную Корею

 | Перейти в медиабанкФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Меры Южной Кореи по отказу в въезде российским туристам не являются системой и связаны с нарушением элементарных требований, предъявляемых властями этой страны, обсудил с RT эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
"Пограничники будут задавать вопросы, и к этому нужно быть готовым. Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах", — отметил он.
Алексей Чекунков - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Чекунков рассказал о взаимодействии с Японией и Южной Кореей на уровне МСП
27 сентября, 17:26
По его словам, не идет речь о предвзятости к россиянам, так как Южная Корея, как и многие другие страны, усиливает борьбу с незаконной миграцией.
"Он добавил, что теперь недостаточно просто получить визу. К поездке нужно готовиться тщательно, как к экзамену", — подчеркнул он в интервью RT.
Telegram-канал Baza сообщил, что российскую путешественницу не допустили в Южную Корею, задержав её на несколько дней в аэропортовом подвале.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Южная Корея не планирует новые санкции против России, заявил глава МИД
19 сентября, 09:30
В российском консульстве в Южной Корее объяснили отказ тем, что это связано с политической ситуацией и стремлением южнокорейских властей препятствовать нелегальной иммиграции.
В августе Telegram-канал SHOT также освещал случай, когда другой российской туристке отказали во въезде в страну и удерживали в подвале.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Южная Корея увеличила ввоз российской пшеницы в четыре раза
17 сентября, 08:10
 
ТуризмБизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯRTРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала