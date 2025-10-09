Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры назвало число россиян, установивших самозапрет на кредиты - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/kredity-863330235.html
Минцифры назвало число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Минцифры назвало число россиян, установивших самозапрет на кредиты - 09.10.2025, ПРАЙМ
Минцифры назвало число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Почти 16 миллиона россиян установили на "Госуслугах" самозапрет на оформление кредитов, сообщил заместитель главы Минцифры Олег Качанов, выступая на площадке... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T12:24+0300
2025-10-09T12:24+0300
экономика
бизнес
россия
минцифры
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863330078_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ee609ee3b61fd2e5fb2db59d75c0cd2.jpg
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Почти 16 миллиона россиян установили на "Госуслугах" самозапрет на оформление кредитов, сообщил заместитель главы Минцифры Олег Качанов, выступая на площадке форума Finopolis. "Что уже заработало - это, как я сказал, самозапрет на выдачу кредитов. Почти 16 миллионов (россиян уже оформили - ред.)", - сказал Качанов. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на портале госуслуг 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863330078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c944cac0b31437ba5fa07c4575d88928.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минцифры, банки, финансы
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минцифры, Банки, Финансы
12:24 09.10.2025
 
Минцифры назвало число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Миинцифры: почти 16 млн россиян оформили самозапрет на кредиты на "Госуслугах"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосуслуги
Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Госуслуги. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Почти 16 миллиона россиян установили на "Госуслугах" самозапрет на оформление кредитов, сообщил заместитель главы Минцифры Олег Качанов, выступая на площадке форума Finopolis.
"Что уже заработало - это, как я сказал, самозапрет на выдачу кредитов. Почти 16 миллионов (россиян уже оформили - ред.)", - сказал Качанов.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на портале госуслуг 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМинцифрыБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала