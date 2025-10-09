https://1prime.ru/20251009/kredity-863330235.html
Минцифры назвало число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Минцифры назвало число россиян, установивших самозапрет на кредиты
2025-10-09T12:24+0300
2025-10-09T12:24+0300
2025-10-09T12:24+0300
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Почти 16 миллиона россиян установили на "Госуслугах" самозапрет на оформление кредитов, сообщил заместитель главы Минцифры Олег Качанов, выступая на площадке форума Finopolis. "Что уже заработало - это, как я сказал, самозапрет на выдачу кредитов. Почти 16 миллионов (россиян уже оформили - ред.)", - сказал Качанов. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на портале госуслуг 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.
