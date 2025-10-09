Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил идею о допуске обычных инвесторов к сделкам с криптовалютой - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/kriptovalyuta-863329516.html
ЦБ оценил идею о допуске обычных инвесторов к сделкам с криптовалютой
ЦБ оценил идею о допуске обычных инвесторов к сделкам с криптовалютой - 09.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил идею о допуске обычных инвесторов к сделкам с криптовалютой
Банк России допускает идею допуска обычных квалифицированных инвесторов к сделкам с криптовалютой после дополнительного тестирования, заявил первый заместитель... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T12:13+0300
2025-10-09T12:46+0300
экономика
финансы
россия
банки
рф
владимир чистюхин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России допускает идею допуска обычных квалифицированных инвесторов к сделкам с криптовалютой после дополнительного тестирования, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Банк России в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Тогда предлагалось разрешить лишь ограниченному кругу российских особо квалифицированных инвесторов покупать и продавать криптовалюты. "Может быть, имеет смысл обсудить идею того, что "квалы" после там какого-то спецтестирования, - давайте подумаем, что это такое, - они тоже могут получить здесь какие-то допвозможности, но что это будет за тестирование - надо будет проговорить", - сказал Чистюхин на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis."Мы хотим имеющуюся "серую" зону максимально легализовать. И она должна заключаться в том, что в Российской Федерации с использованием российской инфраструктуры можно будет инвестировать в криптовалюту только особо квалифицированным инвесторам", - сказал он журналистам позднее в кулуарах форума.Но, по его словам, дискуссия на форуме выявила дополнительные предложения экспертов и участников рынка относительно того, каким образом можно попробовать расширить круг особо квалифицированных инвесторов - тех, которые могут инвестировать в криптовалюту. И одно из предложений заключалось в том, чтобы снизить пороги критериев, а другое – ввести дополнительное тестирование.&quot;Мы очень серьезным образом рассмотрим и вариант по понижению порогов, и вариант по тестированию. Опция не закрыта, нам нужно дополнительно вместе с экспертами, с Минфином это обсудить&quot;, - заключил Чистюхин.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, рф, владимир чистюхин, банк россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, Владимир Чистюхин, банк Россия
12:13 09.10.2025 (обновлено: 12:46 09.10.2025)
 
ЦБ оценил идею о допуске обычных инвесторов к сделкам с криптовалютой

Чистюхин: обычных квалифицированных инвесторов могут допустить к сделкам с криптовалютой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России допускает идею допуска обычных квалифицированных инвесторов к сделкам с криптовалютой после дополнительного тестирования, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Банк России в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Тогда предлагалось разрешить лишь ограниченному кругу российских особо квалифицированных инвесторов покупать и продавать криптовалюты.
"Может быть, имеет смысл обсудить идею того, что "квалы" после там какого-то спецтестирования, - давайте подумаем, что это такое, - они тоже могут получить здесь какие-то допвозможности, но что это будет за тестирование - надо будет проговорить", - сказал Чистюхин на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
"Мы хотим имеющуюся "серую" зону максимально легализовать. И она должна заключаться в том, что в Российской Федерации с использованием российской инфраструктуры можно будет инвестировать в криптовалюту только особо квалифицированным инвесторам", - сказал он журналистам позднее в кулуарах форума.
Но, по его словам, дискуссия на форуме выявила дополнительные предложения экспертов и участников рынка относительно того, каким образом можно попробовать расширить круг особо квалифицированных инвесторов - тех, которые могут инвестировать в криптовалюту. И одно из предложений заключалось в том, чтобы снизить пороги критериев, а другое – ввести дополнительное тестирование.

"Мы очень серьезным образом рассмотрим и вариант по понижению порогов, и вариант по тестированию. Опция не закрыта, нам нужно дополнительно вместе с экспертами, с Минфином это обсудить", - заключил Чистюхин.

 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиРФВладимир Чистюхинбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала