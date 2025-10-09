https://1prime.ru/20251009/kriptovalyuta-863329516.html

ЦБ оценил идею о допуске обычных инвесторов к сделкам с криптовалютой

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России допускает идею допуска обычных квалифицированных инвесторов к сделкам с криптовалютой после дополнительного тестирования, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Банк России в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Тогда предлагалось разрешить лишь ограниченному кругу российских особо квалифицированных инвесторов покупать и продавать криптовалюты. "Может быть, имеет смысл обсудить идею того, что "квалы" после там какого-то спецтестирования, - давайте подумаем, что это такое, - они тоже могут получить здесь какие-то допвозможности, но что это будет за тестирование - надо будет проговорить", - сказал Чистюхин на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis."Мы хотим имеющуюся "серую" зону максимально легализовать. И она должна заключаться в том, что в Российской Федерации с использованием российской инфраструктуры можно будет инвестировать в криптовалюту только особо квалифицированным инвесторам", - сказал он журналистам позднее в кулуарах форума.Но, по его словам, дискуссия на форуме выявила дополнительные предложения экспертов и участников рынка относительно того, каким образом можно попробовать расширить круг особо квалифицированных инвесторов - тех, которые могут инвестировать в криптовалюту. И одно из предложений заключалось в том, чтобы снизить пороги критериев, а другое – ввести дополнительное тестирование."Мы очень серьезным образом рассмотрим и вариант по понижению порогов, и вариант по тестированию. Опция не закрыта, нам нужно дополнительно вместе с экспертами, с Минфином это обсудить", - заключил Чистюхин.

