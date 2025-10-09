Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11:58 09.10.2025
 
Евро дешевеет к доллару на статистике из Германии

Курс евро снижается к доллару после публикации данных торгового баланса Германии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США и евро
Доллары США и евро - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Доллары США и евро. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации данных о снижении экспорта и импорта Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.46 мск курс евро к доллару опускается до 1,1611 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1629 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 152,86 иены со 152,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,17%, до 99,02 пункта.
Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), экспорт из страны в августе сократился в месячном выражении на 0,5%, аналитики ожидали роста на 0,3%. Импорт уменьшился к июлю на 1,3%, ожидалось снижение на 0,5%.
Профицит торгового баланса Германии составил в августе 17,2 миллиарда евро, что выше прогноза профицита в 15,2 миллиарда.
Инвесторы также оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ был опубликован в среду. Согласно протоколу, участники заседания отметили необходимость осторожного подхода к определению мер кредитно-денежной политики из-за роста инфляционных ожиданий и повышенных рисков снижения занятости в стране.
В то же время статистика первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 4 октября не будет опубликована в четверг из-за приостановки работы правительства.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "правительственный шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
 
