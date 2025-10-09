Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 октября

https://1prime.ru/20251009/kurs-863349566.html
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 1,66 копейки - до 11,3642 рубля, доллара - снизился на 13,75 копейки, до 81,4103 рубля, евро - на 23,21 копейки, до 94,7030 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 1,66 копейки - до 11,3642 рубля, доллара - снизился на 13,75 копейки, до 81,4103 рубля, евро - на 23,21 копейки, до 94,7030 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
