Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой
2025-10-09T17:18+0300
россия
мировая экономика
африка
китай
сергей лавров
мид рф
rt
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Африки быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов, 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Товарооборот с Африкой, конечно, не такой впечатляющий, как у Китая с африканцами или у западников, но он быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов. Хотя 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран. Диверсификация здесь нужна", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
африка
китай
россия, мировая экономика, африка, китай, сергей лавров, мид рф, rt
