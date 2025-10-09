Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой - 09.10.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой
Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой - 09.10.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой
Товарооборот России со странами Африки быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов, 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран, заявил... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T17:18+0300
2025-10-09T17:18+0300
россия
мировая экономика
африка
китай
сергей лавров
мид рф
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860909346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83c6f5cb9cd1c1b99c1a8772f6a77fe2.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Африки быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов, 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Товарооборот с Африкой, конечно, не такой впечатляющий, как у Китая с африканцами или у западников, но он быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов. Хотя 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран. Диверсификация здесь нужна", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
африка
китай
россия, мировая экономика, африка, китай, сергей лавров, мид рф, rt
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, КИТАЙ, Сергей Лавров, МИД РФ, RT
17:18 09.10.2025
 
Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой

Лавров: товарооборот России со странами Африки достиг почти 30 млрд долларов

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Африки быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов, 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Товарооборот с Африкой, конечно, не такой впечатляющий, как у Китая с африканцами или у западников, но он быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов. Хотя 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран. Диверсификация здесь нужна", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАКИТАЙСергей ЛавровМИД РФRT
 
 
