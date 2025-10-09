https://1prime.ru/20251009/lavrov-863346082.html

Лавров рассказал о росте товарооборота России с Африкой

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Африки быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов, 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Товарооборот с Африкой, конечно, не такой впечатляющий, как у Китая с африканцами или у западников, но он быстро растет и достиг почти 30 миллиардов долларов. Хотя 70% этого товарооборота приходится на семь-восемь стран. Диверсификация здесь нужна", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT для проекта "Мосты на Восток".

