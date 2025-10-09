Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проект бюджета Франции на 2026 год представят в срок, заявил Лекорню - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/lekoren-863309857.html
Проект бюджета Франции на 2026 год представят в срок, заявил Лекорню
Проект бюджета Франции на 2026 год представят в срок, заявил Лекорню - 09.10.2025, ПРАЙМ
Проект бюджета Франции на 2026 год представят в срок, заявил Лекорню
Проект бюджета Франции на 2026 год будет представлен совету министров в срок, 13 октября, несмотря на политическую нестабильность в стране, заявил уходящий в... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T01:10+0300
2025-10-09T01:10+0300
экономика
франция
европа
франсуа байру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863309857.jpg?1759961447
ПАРИЖ, 9 окт – ПРАЙМ. Проект бюджета Франции на 2026 год будет представлен совету министров в срок, 13 октября, несмотря на политическую нестабильность в стране, заявил уходящий в отставку премьер-министр Себастьян Лекорню. Понедельник, 13 октября, является крайним сроком для представления проекта бюджета, чтобы успеть принять его до конца года. "Да (он будет представлен в понедельник - ред.). Но в то же время давайте не будем делать вид, как некоторые это делали в политических дебатах, что дело сделано и что это итоговая копия… Это бюджет, который не будет идеальным. Это бюджет, по которому будет много чего обсудить на дебатах", - сказал Лекорню в интервью телеканалу France 2. Проект бюджета предполагает сокращение дефицита казны до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры", заявил уходящий в отставку глава кабмина. По словам и.о. премьера, все политические силы, которые встретились с ним в рамках консультаций, согласились с необходимостью принять бюджет на 2026 год до 31 декабря, чтобы избежать серьезных последствий для страны. Он напомнил, что на переговоры с ним отказались идти левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение". Прошлый законопроект о бюджете на 2026 год, предложенный в июле тогдашним премьер-министром Франсуа Байру, предполагал меры жесткой экономии. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Пенсии и социальные выплаты не должны были быть проиндексированы по инфляции, а бюджет всех министерств, кроме минобороны, должен был быть заморожен. Оборонное ведомство, в свою очередь, получило бы дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Позднее новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, европа, франсуа байру
Экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Франсуа Байру
01:10 09.10.2025
 
Проект бюджета Франции на 2026 год представят в срок, заявил Лекорню

Лекорню: проект бюджета Франции на 2026 год представят 13 октября

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 9 окт – ПРАЙМ. Проект бюджета Франции на 2026 год будет представлен совету министров в срок, 13 октября, несмотря на политическую нестабильность в стране, заявил уходящий в отставку премьер-министр Себастьян Лекорню.
Понедельник, 13 октября, является крайним сроком для представления проекта бюджета, чтобы успеть принять его до конца года.
"Да (он будет представлен в понедельник - ред.). Но в то же время давайте не будем делать вид, как некоторые это делали в политических дебатах, что дело сделано и что это итоговая копия… Это бюджет, который не будет идеальным. Это бюджет, по которому будет много чего обсудить на дебатах", - сказал Лекорню в интервью телеканалу France 2.
Проект бюджета предполагает сокращение дефицита казны до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры", заявил уходящий в отставку глава кабмина.
По словам и.о. премьера, все политические силы, которые встретились с ним в рамках консультаций, согласились с необходимостью принять бюджет на 2026 год до 31 декабря, чтобы избежать серьезных последствий для страны. Он напомнил, что на переговоры с ним отказались идти левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение".
Прошлый законопроект о бюджете на 2026 год, предложенный в июле тогдашним премьер-министром Франсуа Байру, предполагал меры жесткой экономии. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Пенсии и социальные выплаты не должны были быть проиндексированы по инфляции, а бюджет всех министерств, кроме минобороны, должен был быть заморожен. Оборонное ведомство, в свою очередь, получило бы дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Позднее новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯЕВРОПАФрансуа Байру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала