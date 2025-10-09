https://1prime.ru/20251009/lekoren-863309857.html

Проект бюджета Франции на 2026 год представят в срок, заявил Лекорню

Проект бюджета Франции на 2026 год представят в срок, заявил Лекорню

ПАРИЖ, 9 окт – ПРАЙМ. Проект бюджета Франции на 2026 год будет представлен совету министров в срок, 13 октября, несмотря на политическую нестабильность в стране, заявил уходящий в отставку премьер-министр Себастьян Лекорню. Понедельник, 13 октября, является крайним сроком для представления проекта бюджета, чтобы успеть принять его до конца года. "Да (он будет представлен в понедельник - ред.). Но в то же время давайте не будем делать вид, как некоторые это делали в политических дебатах, что дело сделано и что это итоговая копия… Это бюджет, который не будет идеальным. Это бюджет, по которому будет много чего обсудить на дебатах", - сказал Лекорню в интервью телеканалу France 2. Проект бюджета предполагает сокращение дефицита казны до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры", заявил уходящий в отставку глава кабмина. По словам и.о. премьера, все политические силы, которые встретились с ним в рамках консультаций, согласились с необходимостью принять бюджет на 2026 год до 31 декабря, чтобы избежать серьезных последствий для страны. Он напомнил, что на переговоры с ним отказались идти левая партия "Непокорившаяся Франция" и правая "Национальное объединение". Прошлый законопроект о бюджете на 2026 год, предложенный в июле тогдашним премьер-министром Франсуа Байру, предполагал меры жесткой экономии. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Пенсии и социальные выплаты не должны были быть проиндексированы по инфляции, а бюджет всех министерств, кроме минобороны, должен был быть заморожен. Оборонное ведомство, в свою очередь, получило бы дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Позднее новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.

