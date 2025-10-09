https://1prime.ru/20251009/lotereya-863313821.html
Рыбообработчица с Камчатки выиграла рекордный приз в лотерею
Рыбообработчица с Камчатки выиграла рекордный приз в лотерею
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рыбообработчица из Камчатского края Наталья выиграла рекордный для лотереи "Великолепная 8" приз в 15 миллионов рублей, купив всего один билет, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Наталья, рыбообработчица из Камчатского края, стала мультимиллионером в онлайн-лотерее "Великолепная 8". Она выиграла рекордный суперприз за всю историю игры - 15 062 865 рублей, на счастливый тираж №050209 женщина приобрела всего один билет", - рассказали в компании. Как распорядиться внушительным выигрышем, победительница уже знает. Часть суммы пойдет на лечение брата, которому предстоит операция, еще часть - на помощь приютам для животных. Остальные деньги она вложит в исполнение давней мечты - покупку собственного дома. "Наталья рассказала, что считает себя добрым и отзывчивым человеком, и благодаря этим качествам удача улыбнулась ей", - заключили в пресс-службе.
