https://1prime.ru/20251009/lotereya-863313821.html

Рыбообработчица с Камчатки выиграла рекордный приз в лотерею

Рыбообработчица с Камчатки выиграла рекордный приз в лотерею - 09.10.2025, ПРАЙМ

Рыбообработчица с Камчатки выиграла рекордный приз в лотерею

Рыбообработчица из Камчатского края Наталья выиграла рекордный для лотереи "Великолепная 8" приз в 15 миллионов рублей, купив всего один билет, рассказали РИА... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T08:28+0300

2025-10-09T08:28+0300

2025-10-09T08:28+0300

камчатский край

лотерея

выигрыш в лотерею

камчатка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860455862_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_8931828aad9832bab1fad055809557a0.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рыбообработчица из Камчатского края Наталья выиграла рекордный для лотереи "Великолепная 8" приз в 15 миллионов рублей, купив всего один билет, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Наталья, рыбообработчица из Камчатского края, стала мультимиллионером в онлайн-лотерее "Великолепная 8". Она выиграла рекордный суперприз за всю историю игры - 15 062 865 рублей, на счастливый тираж №050209 женщина приобрела всего один билет", - рассказали в компании. Как распорядиться внушительным выигрышем, победительница уже знает. Часть суммы пойдет на лечение брата, которому предстоит операция, еще часть - на помощь приютам для животных. Остальные деньги она вложит в исполнение давней мечты - покупку собственного дома. "Наталья рассказала, что считает себя добрым и отзывчивым человеком, и благодаря этим качествам удача улыбнулась ей", - заключили в пресс-службе.

камчатский край

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камчатский край, лотерея, выигрыш в лотерею, камчатка