Начался процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС

2025-10-09T19:11+0300

ВЕНА, 9 окт - ПРАЙМ. Начат процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС, этому предшествовали встречи с представителями РФ и Украины, сообщил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Был запущен процесс, направленный на восстановление внешнего электроснабжения ... Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это произошло после многочисленных контактов с обеими сторонами в последние недели, направленных на решение проблемы", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ со слов Гросси. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.

