Начался процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Начался процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС
Начался процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Начался процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС
Начат процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС, этому предшествовали встречи с представителями РФ и Украины, сообщил директор Международного агентства... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T19:11+0300
2025-10-09T19:11+0300
россия
рф
украина
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
всу
19:11 09.10.2025
 
Начался процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ: начался процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 9 окт - ПРАЙМ. Начат процесс восстановления линий энергоснабжения ЗАЭС, этому предшествовали встречи с представителями РФ и Украины, сообщил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Был запущен процесс, направленный на восстановление внешнего электроснабжения ... Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это произошло после многочисленных контактов с обеими сторонами в последние недели, направленных на решение проблемы", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ со слов Гросси.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
Заголовок открываемого материала