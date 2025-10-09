https://1prime.ru/20251009/marketpleysy-863331816.html

Большинство продавцов не знают, почему маркетплейсы снижают цены на товары

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Больше половины (61%) российских продавцов, работающих на маркетплейсах, не знают на основе каких критериев агрегаторы предоставляют скидки на их товары, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом 49% опрошенных считают, что скидки за счет маркетплейсов, на которые не было получено прямое согласие продавца, могут навредить бизнесу, 27% уверены в обратном, 24% затруднились ответить на вопрос. В то же время большая часть (65%) продавцов признала, что сталкивалась с такой ситуацией, когда из-за предоставленной маркетплейсом скидки снижались продажи их товара через альтернативные каналы, где цена становилась выше, чем у агрегаторов. О том, что выручка на других платформах и площадках падала на 5-14% заявили 34% респондентов, у каждого четвертого (40%) показатели сократились на 15-34%, а 12% заявили, что эта сумма уменьшилась на 35-50%. По результатам опроса, большая часть (55%) продавцов согласилась, что за счет скидок маркетплейсов итоговая цена на их товары для потребителей может стать даже меньше их себестоимости. Каждый третий (31%) исключает такую возможность, 12% затруднились ответить. Интернет-опрос проведен 14 июля - 21 августа среди одной тысячи россиян старше 18 лет, продающих товары на маркетплейсах, в том числе ИП, самозанятые и наемные сотрудники.

