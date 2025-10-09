https://1prime.ru/20251009/mastercard-863310452.html

Mastercard может потерять товарный знак в России в 2026 году

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Американская корпорация Mastercard может потерять товарный знак в России в 2026 году, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет. Согласно данным Роспатента, товарный знак Mastercard в виде логотипа был подан в ведомство в 2016 году. Роспатент принял решение о регистрации знака в 2017 году сроком до сентября 2026 года. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.

