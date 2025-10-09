https://1prime.ru/20251009/megafon-863313059.html
"Мегафон" запустил самый крупный в России дата-центр
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский оператор связи "Мегафон" запустил в эксплуатацию свой самый крупный центр обработки данных (ЦОД) на отечественном оборудовании в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании.
"Мегафон" запустил в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге с использованием оборудования российского производства в инженерных системах. Построенный по модульной технологии ЦОД предусматривает дальнейшее масштабирование и размещение более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт. Дата-центр стал крупнейшей площадкой для размещения сетевой инфраструктуры оператора", - сказали в компании.
Отмечается, что главная задача дата-центра - обеспечение надежности и устойчивости сети, а также хранение и обработка больших объемов данных, которыми пользуются абоненты оператора по всей РФ.
Так, за климат в машинных залах нового дата-центра отвечают вентиляционные установки, сделанные в России. Они автоматически выбирают режим работы в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Исходя из внешних условий используется воздушное охлаждение, водные маты или фреоновые компрессоры, рассказали в компании.
Там пояснили, что в дата-центре установлены отечественные системы противопожарной безопасности, трансформаторы и высоковольтные ячейки. Работа всех систем контролируются с помощью систем мониторинга.
В этом году компания построила и ввела в эксплуатацию новые дата-центры в Твери и Екатеринбурге с возможностью масштабирования. Всего у оператора насчитывается более 115 центров обработки данных.
