Глава "Газпрома" рассказал о волатильности цен на газ в Европе

Глава "Газпрома" рассказал о волатильности цен на газ в Европе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Спекулятивный фактор и недостаточные темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) влияют на волатильность цен на голубое топливо в Европе, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Что касается спекулятивного фактора, он занял свое достойное место. Что касается волатильности цен и влияния этого фактора, могу сказать, что влияние чрезвычайно высокое", - сказал он в интервью "России 24". Если в начале нулевых годов при обсуждении годового контракта речи шла "о каких-нибудь трех долларах", волатильность цен благодаря спекулятивному капиталу в 2025 году за один месяц составляет "плюс-минус 150 долларов за тысячу кубометров", отметил Миллер. "Риски дефицита газа на рынке, в частности, такой крупной экономики как Германия предстоящей зимой, а если еще зима будет аномально холодная, высоки. Если эти риски высоки, то волатильность цен будет еще выше и к фактору спекулятивного капитала добавится еще и фактор недозакачки в подземные хранилища Европейского союза", - добавил он.

