Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251009/minenergo-863333391.html
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго - 09.10.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго
Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе остается приоритетом, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:18+0300
2025-10-09T13:18+0300
энергетика
россия
рф
сергей цивилев
газпром
минэнерго рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121485_0:40:2945:1697_1920x0_80_0_0_eba559f7586f14297018e73fd9eccca3.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе остается приоритетом, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Важнейшее направление, наверное я бы его поставил на первое место - это, конечно, удовлетворение российской экономики, потребностей наших людей газом. Для этого делается очень много", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума. Он также отдельно поблагодарил компанию "Газпром" за активное участие в составление топливно-энергетических балансов каждого субъекта РФ.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121485_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7f2a94c1dda3967b93919c1f04f2d694.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сергей цивилев, газпром, минэнерго рф
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Газпром, Минэнерго РФ
13:18 09.10.2025
 
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго

Цивилев назвал удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе приоритетом Минэнерго

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе остается приоритетом, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Важнейшее направление, наверное я бы его поставил на первое место - это, конечно, удовлетворение российской экономики, потребностей наших людей газом. Для этого делается очень много", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума.
Он также отдельно поблагодарил компанию "Газпром" за активное участие в составление топливно-энергетических балансов каждого субъекта РФ.
 
ЭнергетикаРОССИЯРФСергей ЦивилевГазпромМинэнерго РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала