https://1prime.ru/20251009/minenergo-863333391.html
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго - 09.10.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго
Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе остается приоритетом, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:18+0300
2025-10-09T13:18+0300
2025-10-09T13:18+0300
энергетика
россия
рф
сергей цивилев
газпром
минэнерго рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121485_0:40:2945:1697_1920x0_80_0_0_eba559f7586f14297018e73fd9eccca3.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе остается приоритетом, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Важнейшее направление, наверное я бы его поставил на первое место - это, конечно, удовлетворение российской экономики, потребностей наших людей газом. Для этого делается очень много", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума. Он также отдельно поблагодарил компанию "Газпром" за активное участие в составление топливно-энергетических балансов каждого субъекта РФ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121485_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7f2a94c1dda3967b93919c1f04f2d694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сергей цивилев, газпром, минэнерго рф
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Газпром, Минэнерго РФ
Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго
Цивилев назвал удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе приоритетом Минэнерго