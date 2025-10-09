https://1prime.ru/20251009/minenergo-863333391.html

Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго

Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго - 09.10.2025

Цивилев рассказал о приоритетах Минэнерго

Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе остается приоритетом, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 09.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка в газе остается приоритетом, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Важнейшее направление, наверное я бы его поставил на первое место - это, конечно, удовлетворение российской экономики, потребностей наших людей газом. Для этого делается очень много", - сказал он в ходе Петербургского международного газового форума. Он также отдельно поблагодарил компанию "Газпром" за активное участие в составление топливно-энергетических балансов каждого субъекта РФ.

