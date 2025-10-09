Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 20,6% - 09.10.2025
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 20,6%
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 20,6% - 09.10.2025, ПРАЙМ
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 20,6%
Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-сентябре 2025 года снизились на 20,6%, до 6,609 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 13,2%, до... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T16:52+0300
2025-10-09T16:52+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-сентябре 2025 года снизились на 20,6%, до 6,609 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 13,2%, до 20,329 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. "Нефтегазовые доходы составили 6 609 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 20,6% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - отмечается в материалах. Там уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-сентябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 329 млрд рублей (+13,2% г/г). Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-сентябре выросли на 6,5% г/г, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции. С учетом этого в проекте поправок к закону о бюджете на 2025 год предусмотрено соответствующее понижение прогноза поступления ненефтегазовых доходов", - говорится в материалах.
16:52 09.10.2025
 
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 20,6%

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-сентябре снизились на 20,6%

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-сентябре 2025 года снизились на 20,6%, до 6,609 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 13,2%, до 20,329 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 6 609 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 20,6% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - отмечается в материалах.
Там уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-сентябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 329 млрд рублей (+13,2% г/г). Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-сентябре выросли на 6,5% г/г, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции. С учетом этого в проекте поправок к закону о бюджете на 2025 год предусмотрено соответствующее понижение прогноза поступления ненефтегазовых доходов", - говорится в материалах.
В Минпромторге рассказали о поддержке проектов в нефтегазовой отрасли
17 сентября, 09:04
17 сентября, 09:04
 
