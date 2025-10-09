Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз выделит 5,5 млрд рублей на поддержку агрострахования в 2026 году - 09.10.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз выделит 5,5 млрд рублей на поддержку агрострахования в 2026 году
Минсельхоз выделит 5,5 млрд рублей на поддержку агрострахования в 2026 году - 09.10.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз выделит 5,5 млрд рублей на поддержку агрострахования в 2026 году
Минсельхоз РФ не будет уменьшать поддержку в части агрострахования и выделит в следующем году на эти цели 5,5 миллиарда рублей, заявила глава министерства... | 09.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не будет уменьшать поддержку в части агрострахования и выделит в следующем году на эти цели 5,5 миллиарда рублей, заявила глава министерства Оксана Лут. "Отдельно хочу остановиться на агростраховании. Это касается не всех регионов, но тех регионов, которых второй год подряд затрагивает ситуация погодная. Здесь на следующий год мы выделяем 5,5 миллиарда, то есть мы уменьшать эту поддержку не будем", - сказала она в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2025". Министр отметила, что производителям надо серьезнее относиться к ситуации, так как часто они просто не страхуются. "Вот два года подряд у нас, например, Ростовская область или Краснодарская область попадает в плохую (погодную - ред.) ситуацию. Все равно никто не страхуется, ну, мало кто страхуется", - подчеркнула Лут.
сельское хозяйство, россия, рф, ростовская область, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Ростовская область, Оксана Лут, Минсельхоз
20:27 09.10.2025
 
Минсельхоз выделит 5,5 млрд рублей на поддержку агрострахования в 2026 году

Минсельхоз не будет уменьшать поддержку агрострахования и выделит 5,5 млрд рублей

© Минсельхоз РФЗдание Министерства сельского хозяйства России
Здание Министерства сельского хозяйства России
Здание Министерства сельского хозяйства России . Архивное фото
© Минсельхоз РФ
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не будет уменьшать поддержку в части агрострахования и выделит в следующем году на эти цели 5,5 миллиарда рублей, заявила глава министерства Оксана Лут.
"Отдельно хочу остановиться на агростраховании. Это касается не всех регионов, но тех регионов, которых второй год подряд затрагивает ситуация погодная. Здесь на следующий год мы выделяем 5,5 миллиарда, то есть мы уменьшать эту поддержку не будем", - сказала она в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2025".
Министр отметила, что производителям надо серьезнее относиться к ситуации, так как часто они просто не страхуются.
"Вот два года подряд у нас, например, Ростовская область или Краснодарская область попадает в плохую (погодную - ред.) ситуацию. Все равно никто не страхуется, ну, мало кто страхуется", - подчеркнула Лут.
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
В РФ хотят снизить максимальную франшизу при агростраховании урожая
24 сентября 2024, 17:20
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРФРостовская областьОксана ЛутМинсельхоз
 
 
