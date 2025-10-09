https://1prime.ru/20251009/minselkhoz-863353900.html

Минсельхоз выделит 5,5 млрд рублей на поддержку агрострахования в 2026 году

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не будет уменьшать поддержку в части агрострахования и выделит в следующем году на эти цели 5,5 миллиарда рублей, заявила глава министерства Оксана Лут. "Отдельно хочу остановиться на агростраховании. Это касается не всех регионов, но тех регионов, которых второй год подряд затрагивает ситуация погодная. Здесь на следующий год мы выделяем 5,5 миллиарда, то есть мы уменьшать эту поддержку не будем", - сказала она в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2025". Министр отметила, что производителям надо серьезнее относиться к ситуации, так как часто они просто не страхуются. "Вот два года подряд у нас, например, Ростовская область или Краснодарская область попадает в плохую (погодную - ред.) ситуацию. Все равно никто не страхуется, ну, мало кто страхуется", - подчеркнула Лут.

