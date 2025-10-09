Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил создать независимый контроль в здравоохранении
Миронов предложил создать независимый контроль в здравоохранении
россия
экономика
финансы
рф
сергей миронов
счетная палата
омс
госдума
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему независимого государственного контроля в здравоохранении, которая заменит страховые медицинские организации (СМО). "Нужен независимый от Минздрава, а еще лучше от правительства контрольно-аналитический орган, который бы оценивал законность и эффективность расходов в здравоохранении", - сказал Миронов РИА Новости. Лидер партии предположил, что такой орган мог бы быть при Счетной палате РФ, которая подотчетна президенту и парламенту. "Более того, нужно убирать и фонд ОМС, заменяя его прямым бюджетным финансированием, исходя из научно обоснованных потребностей пациентов и медиков", - добавил он. Миронов напомнил, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, который в случае принятия позволит заменить СМО территориальными фондами системы обязательного медицинского страхования. По его словам, партия "Справедливая Россия - За правду" много лет настаивает на ликвидации как в целом принципа страховой медицины, так и страховых медицинских организаций в государственной системе здравоохранения. Миронов считает, что коммерческие СМО необходимо заменить системой независимого государственного контроля в здравоохранении.
россия, финансы, рф, сергей миронов, счетная палата, омс, госдума
РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, Сергей Миронов, Счетная палата, ОМС, Госдума
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему независимого государственного контроля в здравоохранении, которая заменит страховые медицинские организации (СМО).
"Нужен независимый от Минздрава, а еще лучше от правительства контрольно-аналитический орган, который бы оценивал законность и эффективность расходов в здравоохранении", - сказал Миронов РИА Новости.
Лидер партии предположил, что такой орган мог бы быть при Счетной палате РФ, которая подотчетна президенту и парламенту.
"Более того, нужно убирать и фонд ОМС, заменяя его прямым бюджетным финансированием, исходя из научно обоснованных потребностей пациентов и медиков", - добавил он.
Миронов напомнил, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, который в случае принятия позволит заменить СМО территориальными фондами системы обязательного медицинского страхования.
По его словам, партия "Справедливая Россия - За правду" много лет настаивает на ликвидации как в целом принципа страховой медицины, так и страховых медицинских организаций в государственной системе здравоохранения.
Миронов считает, что коммерческие СМО необходимо заменить системой независимого государственного контроля в здравоохранении.
 
