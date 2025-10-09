https://1prime.ru/20251009/mitroshina-863333796.html
Налоговая инспекция попросила признать блогера Митрошину банкротом
2025-10-09T13:23+0300
2025-10-09T13:23+0300
2025-10-09T13:25+0300
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной налоговой инспекции номер 33 с требованием признать банкротом блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денежных средств в особо крупном размере, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.В них уточняется, что размер требований налоговиков к должнику составляет около 211 миллионов рублей. Заявление поступило в суд 7 октября, на следующий день суд решил оставить его без движения. Причины такого решения пока не поясняются.ИФНС России № 33 по г. Москве ранее сообщила, что 6 октября направила в суд "заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника Митрошина Александра Александровна".
