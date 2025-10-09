https://1prime.ru/20251009/moshenniki-863314422.html
МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенников
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД. с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, неизвестные обзванивают пенсионеров, представляясь "сотрудниками поликлиники", и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить "анкету" для пересдачи анализов.
После этого на телефон жертвы обмана поступают звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают внести деньги на "безопасный счет".
По данной схеме аферисты уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К женщине пришла соучастница схемы и занесла сумки для денег, после чего к ней пришел мужчина и забрал "посылку", в которой находилось 80 тысяч рублей.