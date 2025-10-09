Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенников - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/moshenniki-863314422.html
МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенников
МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенников - 09.10.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенников
Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T08:44+0300
2025-10-09T08:44+0300
технологии
россия
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b71fbe43712a5e27106c144af49c7db0.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД. с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, неизвестные обзванивают пенсионеров, представляясь "сотрудниками поликлиники", и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить "анкету" для пересдачи анализов. После этого на телефон жертвы обмана поступают звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают внести деньги на "безопасный счет". По данной схеме аферисты уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К женщине пришла соучастница схемы и занесла сумки для денег, после чего к ней пришел мужчина и забрал "посылку", в которой находилось 80 тысяч рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7bd0a3dbdbd1dcbb20523cc4d91e05f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, мошенники
Технологии, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
08:44 09.10.2025
 
МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенников

МВД: мошенники обманывают пенсионеров под видом работников поликлиники

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкCмартфон в руках
Cмартфон в руках - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Cмартфон в руках. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД. с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, неизвестные обзванивают пенсионеров, представляясь "сотрудниками поликлиники", и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить "анкету" для пересдачи анализов.
После этого на телефон жертвы обмана поступают звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают внести деньги на "безопасный счет".
По данной схеме аферисты уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К женщине пришла соучастница схемы и занесла сумки для денег, после чего к ней пришел мужчина и забрал "посылку", в которой находилось 80 тысяч рублей.
 
ТехнологииРОССИЯМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала