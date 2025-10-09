МЖД призвала пассажиров повысить бдительность из-за тумана

https://1prime.ru/20251009/mzhd-863312976.html

МОСКВА. 9 окт – РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) из-за ухудшения видимости на фоне густого тумана в Московской области призывает пассажиров повысить бдительность при пользовании железнодорожной инфраструктурой, сообщила компания. Видимость ухудшилась до 300-500 метров из-за туманов местами в Московском регионе утром в четверг, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В связи с ухудшением видимости из-за густого тумана призываем пассажиров повысить бдительность при пользовании железнодорожной инфраструктурой", - говорится в сообщении МЖД. Компания рекомендует переходить пути в строго установленных местах на зеленый сигнал светофора, не приближаясь к краю платформы. "Находясь на железнодорожной инфраструктуре, не пользуйтесь наушниками", - отмечает компания.

