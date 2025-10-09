Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-09T07:39+0300
2025-10-09T07:59+0300
бизнес
россия
московская область
ржд
бизнес, россия, московская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, РЖД
07:39 09.10.2025 (обновлено: 07:59 09.10.2025)
 
МЖД призвала пассажиров повысить бдительность из-за тумана

МЖД призвала пассажиров повысить бдительность при пользовании инфраструктурой из-за тумана

МОСКВА. 9 окт – РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) из-за ухудшения видимости на фоне густого тумана в Московской области призывает пассажиров повысить бдительность при пользовании железнодорожной инфраструктурой, сообщила компания.
Видимость ухудшилась до 300-500 метров из-за туманов местами в Московском регионе утром в четверг, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В связи с ухудшением видимости из-за густого тумана призываем пассажиров повысить бдительность при пользовании железнодорожной инфраструктурой", - говорится в сообщении МЖД.
Компания рекомендует переходить пути в строго установленных местах на зеленый сигнал светофора, не приближаясь к краю платформы.
"Находясь на железнодорожной инфраструктуре, не пользуйтесь наушниками", - отмечает компания.
 
БизнесРОССИЯМосковская областьРЖД
 
 
Заголовок открываемого материала