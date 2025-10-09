Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых завершится в 2028 году - 09.10.2025
2025-10-09T12:17+0300
2025-10-09T12:21+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Эксперимент по режиму работы самозанятых проводится с 2019 года и завершится в 2028 году, в течение этих лет условия налогообложения их доходов остаются прежними, заявили в пресс-службе правительства РФ.Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"."Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними", - говорится в сообщении.В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства РФ. Но это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, могут пытаться использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых, заявлял министр.
12:17 09.10.2025 (обновлено: 12:21 09.10.2025)
 
Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых завершится в 2028 году

Правительство не планирует изменений по налогам для самозанятых до 2028 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель налоговой инспекции
Посетитель налоговой инспекции. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Эксперимент по режиму работы самозанятых проводится с 2019 года и завершится в 2028 году, в течение этих лет условия налогообложения их доходов остаются прежними, заявили в пресс-службе правительства РФ.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
"Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними", - говорится в сообщении.
В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства РФ. Но это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, могут пытаться использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых, заявлял министр.
 
