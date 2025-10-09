Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это настоящее безумие". На Западе предупредили о войне НАТО с Россией - 09.10.2025
"Это настоящее безумие". На Западе предупредили о войне НАТО с Россией
"Это настоящее безумие". На Западе предупредили о войне НАТО с Россией - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Это настоящее безумие". На Западе предупредили о войне НАТО с Россией
Политика Североатлантического альянса в отношении России абсолютно нелогична и способна привести к масштабному военному конфликту, пишет The American... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T16:19+0300
2025-10-09T16:20+0300
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Политика Североатлантического альянса в отношении России абсолютно нелогична и способна привести к масштабному военному конфликту, пишет The American Conservative."Эта стратегия, если ее вообще можно так назвать, — это настоящее безумие. Проблем добавляет то, что континент, который не удосужился подготовиться к вооруженному конфликту и до сих пор надеется на помощь Америки, сейчас пытается напугать Россию началом прямых боевых действий", — отмечает издание.По данным The American Conservative, на Западе растет "истерия", подпитываемая европейскими и американскими экспертами, несмотря на заявления Владимира Путина и других российских официальных лиц о том, что Москва не планирует нападать на Европу.Издание отмечает, что под влиянием стран Балтии, особенно при активной позиции де-факто главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, "в которой русофобии больше, чем объединенных военных возможностей союзников", европейские чиновники втягиваются в безрассудные дискуссии и выдвигают крайне опасные инициативы.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает расширять военные инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность укреплением военной инфраструктуры НАТО в Европе.В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что Москва по-прежнему готова к диалогу с альянсом, но только на равноправной основе. При этом в ведомстве указывают, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента и конфронтацию.
"Это настоящее безумие". На Западе предупредили о войне НАТО с Россией

TAC заявил о катастрофических последствиях конфронтации альянса с Москвой. Подробности

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Политика Североатлантического альянса в отношении России абсолютно нелогична и способна привести к масштабному военному конфликту, пишет The American Conservative.
"Эта стратегия, если ее вообще можно так назвать, — это настоящее безумие. Проблем добавляет то, что континент, который не удосужился подготовиться к вооруженному конфликту и до сих пор надеется на помощь Америки, сейчас пытается напугать Россию началом прямых боевых действий", — отмечает издание.
По данным The American Conservative, на Западе растет "истерия", подпитываемая европейскими и американскими экспертами, несмотря на заявления Владимира Путина и других российских официальных лиц о том, что Москва не планирует нападать на Европу.
Издание отмечает, что под влиянием стран Балтии, особенно при активной позиции де-факто главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, "в которой русофобии больше, чем объединенных военных возможностей союзников", европейские чиновники втягиваются в безрассудные дискуссии и выдвигают крайне опасные инициативы.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает расширять военные инициативы, объясняя это необходимостью "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность укреплением военной инфраструктуры НАТО в Европе.
В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что Москва по-прежнему готова к диалогу с альянсом, но только на равноправной основе. При этом в ведомстве указывают, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента и конфронтацию.
Заголовок открываемого материала