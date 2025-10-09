https://1prime.ru/20251009/nato-863354085.html

СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России

СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России - 09.10.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России

В странах Запада прошли новые учения сил НАТО на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией, заявил журнал The National Interest. | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T20:20+0300

2025-10-09T20:20+0300

2025-10-09T20:20+0300

в мире

сша

запад

европа

the national interest

нато

мид рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82053/87/820538778_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_020aa75de90973ab063b62449423f7e8.jpg

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В странах Запада прошли новые учения сил НАТО на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией, заявил журнал The National Interest."Все лето армейские "зеленые береты" вместе с европейскими подразделениями готовились к конфликту с Россией. Во время двух отдельных учений — одни проходили в США, другие в Европе — бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими подразделениями специального назначения", — отмечает издание.Учения в Польше были сосредоточены на отработке методов воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с помощью вертолетов CH-47. Их целью стало повышение совместимости, а также совершенствование боевых навыков спецназа США и европейских сил НАТО.В другом раунде тренировок, прошедшем несколькими неделями ранее, польские и британские спецназовцы прибыли в штаб 10-й группы спецназа армии США в Колорадо. В течение трех недель они совместно отрабатывали этап "прямого действия": штурм условного объекта, захват и нейтрализацию ключевых целей.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс квалифицирует эти действия как "сдерживание российской агрессии", однако в Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России подчеркивали, что страна остаётся открытой к диалогу на равноправной основе, но Запад должен отказаться от политики милитаризации континента.

https://1prime.ru/20251009/ukraina-863353599.html

https://1prime.ru/20251009/gaz-863353762.html

сша

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, сша, запад, европа, the national interest, нато, мид рф, россия