СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России - 09.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251009/nato-863354085.html
СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России
СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России - 09.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России
В странах Запада прошли новые учения сил НАТО на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией, заявил журнал The National Interest. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T20:20+0300
2025-10-09T20:20+0300
в мире
сша
запад
европа
the national interest
нато
мид рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/87/820538778_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_020aa75de90973ab063b62449423f7e8.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В странах Запада прошли новые учения сил НАТО на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией, заявил журнал The National Interest."Все лето армейские "зеленые береты" вместе с европейскими подразделениями готовились к конфликту с Россией. Во время двух отдельных учений — одни проходили в США, другие в Европе — бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими подразделениями специального назначения", — отмечает издание.Учения в Польше были сосредоточены на отработке методов воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с помощью вертолетов CH-47. Их целью стало повышение совместимости, а также совершенствование боевых навыков спецназа США и европейских сил НАТО.В другом раунде тренировок, прошедшем несколькими неделями ранее, польские и британские спецназовцы прибыли в штаб 10-й группы спецназа армии США в Колорадо. В течение трех недель они совместно отрабатывали этап "прямого действия": штурм условного объекта, захват и нейтрализацию ключевых целей.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс квалифицирует эти действия как "сдерживание российской агрессии", однако в Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России подчеркивали, что страна остаётся открытой к диалогу на равноправной основе, но Запад должен отказаться от политики милитаризации континента.
сша
запад
европа
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
в мире, сша, запад, европа, the national interest, нато, мид рф, россия
В мире, США, ЗАПАД, ЕВРОПА, The National Interest, НАТО, МИД РФ, РОССИЯ
20:20 09.10.2025
 
СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России

На Западе готовят спецназ к возможному конфликту с Россией

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В странах Запада прошли новые учения сил НАТО на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией, заявил журнал The National Interest.
"Все лето армейские "зеленые береты" вместе с европейскими подразделениями готовились к конфликту с Россией. Во время двух отдельных учений — одни проходили в США, другие в Европе — бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими подразделениями специального назначения", — отмечает издание.
Учения в Польше были сосредоточены на отработке методов воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с помощью вертолетов CH-47. Их целью стало повышение совместимости, а также совершенствование боевых навыков спецназа США и европейских сил НАТО.
В другом раунде тренировок, прошедшем несколькими неделями ранее, польские и британские спецназовцы прибыли в штаб 10-й группы спецназа армии США в Колорадо. В течение трех недель они совместно отрабатывали этап "прямого действия": штурм условного объекта, захват и нейтрализацию ключевых целей.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс квалифицирует эти действия как "сдерживание российской агрессии", однако в Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России подчеркивали, что страна остаётся открытой к диалогу на равноправной основе, но Запад должен отказаться от политики милитаризации континента.
В миреСШАЗАПАДЕВРОПАThe National InterestНАТОМИД РФРОССИЯ
 
 
