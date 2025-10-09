https://1prime.ru/20251009/nis-863315731.html

Российско-сербская компания NIS сообщила о начале действия санкций США

2025-10-09T09:22+0300

экономика

мировая экономика

сша

nis

сербия

россия

санкции против рф

БЕЛГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" NIS сообщила о начале действия санкций США. "Компания NIS оповещает общественность, что до сих пор не продлена особая лицензия минфина США, которая обеспечивает беспрепятственную оперативную деятельность", - говорится в сообщении компании.

2025

