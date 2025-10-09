Российско-сербская компания NIS сообщила о начале действия санкций США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-09T09:22+0300
2025-10-09T09:22+0300
экономика
мировая экономика
сша
nis
сербия
россия
санкции против рф
БЕЛГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" NIS сообщила о начале действия санкций США. "Компания NIS оповещает общественность, что до сих пор не продлена особая лицензия минфина США, которая обеспечивает беспрепятственную оперативную деятельность", - говорится в сообщении компании.
09:22 09.10.2025
 
NIS: Минфин США не продлил обеспечивающую беспрепятственную деятельность компании лицензию

Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде
© РИА Новости . Валерий Шарифулин/ POOL
БЕЛГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" NIS сообщила о начале действия санкций США.
"Компания NIS оповещает общественность, что до сих пор не продлена особая лицензия минфина США, которая обеспечивает беспрепятственную оперативную деятельность", - говорится в сообщении компании.
 
