https://1prime.ru/20251009/novak-863357282.html
Новак поручил проанализировать ценообразование на заправках
Новак поручил проанализировать ценообразование на заправках - 09.10.2025, ПРАЙМ
Новак поручил проанализировать ценообразование на заправках
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование цен на топливо на заправках, сообщили в... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T23:15+0300
2025-10-09T23:15+0300
2025-10-09T23:15+0300
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование цен на топливо на заправках, сообщили в правительстве. "Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо. Вице-премьер подчеркнул важность скоординированных действий всех участников рынка для предотвращения роста цен и обеспечения доступности топлива для населения и предприятий", - сказано в сообщении по итогам серии совещаний Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20251009/benzin-863338029.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_05e7dbd9ddc9139eafbb602b327330b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, александр новак
РОССИЯ, РФ, Александр Новак
Новак поручил проанализировать ценообразование на заправках
Новак поручил МЭР проанализировать рост цен на топливо на заправках