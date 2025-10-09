https://1prime.ru/20251009/novak-863357282.html

Новак поручил проанализировать ценообразование на заправках

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование цен на топливо на заправках, сообщили в правительстве. "Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо. Вице-премьер подчеркнул важность скоординированных действий всех участников рынка для предотвращения роста цен и обеспечения доступности топлива для населения и предприятий", - сказано в сообщении по итогам серии совещаний Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

