Набиуллина высказалась о продаже НСПК
Набиуллина высказалась о продаже НСПК
09.10.2025
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России начал обсуждение о продаже НСПК, но говорить о временных ориентирах пока рано, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы начали это обсуждение, поэтому говорить о временных ориентирах, когда тот или иной вариант может быть реализован, пока рано. Мы собираемся обсуждать предметно, детально с рынком такие возможности. Консультативный доклад - это приглашение к этому обсуждению", - сказала она на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
