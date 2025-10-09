https://1prime.ru/20251009/nspk-863337774.html

Набиуллина высказалась о продаже НСПК

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Банк России начал обсуждение о продаже НСПК, но говорить о временных ориентирах пока рано, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы начали это обсуждение, поэтому говорить о временных ориентирах, когда тот или иной вариант может быть реализован, пока рано. Мы собираемся обсуждать предметно, детально с рынком такие возможности. Консультативный доклад - это приглашение к этому обсуждению", - сказала она на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

