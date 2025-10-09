https://1prime.ru/20251009/pensionery-863355697.html

Минцифры планирует запустить электронные удостоверения пенсионеров

Минцифры планирует запустить электронные удостоверения пенсионеров - 09.10.2025, ПРАЙМ

Минцифры планирует запустить электронные удостоверения пенсионеров

Минцифры РФ планирует запустить электронные удостоверения пенсионеров, а также справки об инвалидности на "Госуслугах", которые можно будет предъявлять наравне... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T22:09+0300

2025-10-09T22:09+0300

2025-10-09T22:09+0300

бизнес

россия

рф

нспк

банк россия

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862229324_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad75343728e85352fd9be0ab4e7b0205.jpg

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует запустить электронные удостоверения пенсионеров, а также справки об инвалидности на "Госуслугах", которые можно будет предъявлять наравне с бумажными, заявила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis. "До конца года мы планируем запустить еще удостоверение пенсионера и сведения об инвалидности. То есть, будет три фактически социальных удостоверения, которые будет возможно предъявить в "Госуслугах", - сказала Скворцова, уточнив, что речь идет об онлайн-удостоверениях на "Госуслугах". В конце прошлого года на портале появились электронные удостоверения многодетных. "Такое удостоверение уже оформлено 2,7 миллионами на территории Российской Федерации, и еженедельно таким удостоверением пользуются почти 5 тысяч человек. Ну, для понимания: 2,7 миллиона оформленных удостоверений - это фактически четверть от всего количества многодетных семей", - сказала директор департамента. "То есть сейчас на территории 10 миллионов людей, которые относятся к этой категории льгот, то есть четверть мы фактически уже имеем в качестве пользователей такого удостоверения на "Госуслугах", - добавила она. По словам Скворцовой, сведения о гражданах, которые являются получателями льгот, стало возможным использовать после того, как Социальный фонд РФ запустил ряд витрин. Сейчас аналогичные витрины создаются на региональном уровне. Однако при работе с льготными категориями граждан есть ряд вызовов. Как отметила директор департамента, это перевод всех необходимых сведений в электронный вид, простота и стоимость подключения государства и бизнеса к системам для проверки льгот, а также связанность данных. "Как мы сейчас проектируем совместно с Центральным банком, с НСПК, с Казначейством, с СФР, мы сейчас принимаем, скажем так, новый вызов по созданию единой точки учета всех льготных программ - как государственных, так и негосударственных. Что должно быть центром такой, наверно, системы? Мы видим, что в центре системы все-таки должен быть платежный инструмент", - сказала глава департамента. "И сейчас основным ядром, вероятнее всего, может выступить НСПК, так как НСПК является точкой, к которой подключены все банки на территории РФ фактически 99% юрлиц используют данный продукт, ну и 85% безналичных расчетов происходит через эту точку", - резюмировала Скворцова.

https://1prime.ru/20250917/gosuslugi-862378797.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, нспк, банк россия, социальный фонд