Президенты России и Таджикистана начали переговоры в Душанбе
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости. | 09.10.2025, ПРАЙМ
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. Вечером в среду состоялся неформальный обед с участием двух президентов. Двусторонняя встреча лидеров продолжится переговорами в расширенном составе. Путин и Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.
