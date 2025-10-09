Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президенты России и Таджикистана начали переговоры в Душанбе - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251009/peregovory-863316753.html
Президенты России и Таджикистана начали переговоры в Душанбе
Президенты России и Таджикистана начали переговоры в Душанбе - 09.10.2025, ПРАЙМ
Президенты России и Таджикистана начали переговоры в Душанбе
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T09:42+0300
2025-10-09T09:42+0300
политика
россия
душанбе
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863316585_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_ba0f6acac677f65ab6298be11fc96140.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. Вечером в среду состоялся неформальный обед с участием двух президентов. Двусторонняя встреча лидеров продолжится переговорами в расширенном составе. Путин и Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.
душанбе
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863316585_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_13025d46a6b4b716435057e0e03e8c6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, душанбе, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, Душанбе, ТАДЖИКИСТАН, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Юрий Ушаков
09:42 09.10.2025
 
Президенты России и Таджикистана начали переговоры в Душанбе

В Душанбе начались переговоры Путина и Рахмона

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. Вечером в среду состоялся неформальный обед с участием двух президентов.
Двусторонняя встреча лидеров продолжится переговорами в расширенном составе.
Путин и Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.
 
ПолитикаРОССИЯДушанбеТАДЖИКИСТАНВладимир ПутинЭмомали РахмонЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала