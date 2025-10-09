Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры Путина и Рахмона продолжились в широком составе - 09.10.2025
Переговоры Путина и Рахмона продолжились в широком составе
Переговоры Путина и Рахмона продолжились в широком составе - 09.10.2025, ПРАЙМ
Переговоры Путина и Рахмона продолжились в широком составе
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе с участием делегаций, передаёт корреспондент РИА... | 09.10.2025, ПРАЙМ
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе с участием делегаций, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет. С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина. К подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях - это соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. После Путин и Рахмон выступят с заявлениями для прессы.
10:36 09.10.2025
 
Переговоры Путина и Рахмона продолжились в широком составе

Путин и Рахмон продолжили переговоры в широком составе с участием делегаций

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе с участием делегаций, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет.
С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина.
К подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях - это соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. После Путин и Рахмон выступят с заявлениями для прессы.
 
