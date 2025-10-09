https://1prime.ru/20251009/peregovory-863326589.html
Президенты России и Таджикистана завершили переговоры в Душанбе
2025-10-09T11:32+0300
политика
россия
мировая экономика
таджикистан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили переговоры в Душанбе, которые прошли в узком и широком составах и продлились два часа, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября. После окончания переговоров президентов состоится церемония подписания совместных документов в различных областях - это соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. После Путин и Рахмон выступят с заявлениями для прессы.
