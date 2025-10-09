https://1prime.ru/20251009/podderzhka-863323353.html

Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры

Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры - 09.10.2025, ПРАЙМ

Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры

Комплексная поддержка инфраструктуры водного транспорта в России необходима в части кредитования, а также субсидирования процентных ставок, сообщил глава РСПП... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T11:04+0300

2025-10-09T11:04+0300

2025-10-09T11:04+0300

экономика

бизнес

россия

рф

александр шохин

рспп

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322490_0:0:2234:1258_1920x0_80_0_0_f2c88e38bd1ad87a26db3daf54a25951.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комплексная поддержка инфраструктуры водного транспорта в России необходима в части кредитования, а также субсидирования процентных ставок, сообщил глава РСПП Александр Шохин на пленарном заседании на площадке форума "Общественный транспорт 2025". "Безусловно, нужна комплексная поддержка всех элементов инфраструктуры водного транспорта в части кредитования, субсидирования процентных ставок, концессионных механизмов и так далее", - заявил Шохин. По его словам, сейчас достаточно проектов в сегменте водного транспорта, которые необходимо финансировать. "Здесь, безусловно, важно обновление флота, строительство причальных стенок, шлюзов. Ситуация показывает, что здесь есть куда вкладываться", - считает Шохин. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2026-2028 годы, свыше 2,7 миллиарда рублей субсидий будет направлено российским компаниям в рамках возмещения части затрат на замену сданных на утилизацию судов и приобретению новых в течение трехлетки. Также, в паспорте госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", внесенной в Госдуму в рамках бюджетного пакета на ближайшие три года, говорилось, что на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений в России будет направлено более 108,5 миллиарда рублей, из которых 30,5 миллиарда - в следующем году.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, александр шохин, рспп, госдума