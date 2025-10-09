Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комплексная поддержка инфраструктуры водного транспорта в России необходима в части кредитования, а также субсидирования процентных ставок, сообщил глава РСПП Александр Шохин на пленарном заседании на площадке форума "Общественный транспорт 2025".
"Безусловно, нужна комплексная поддержка всех элементов инфраструктуры водного транспорта в части кредитования, субсидирования процентных ставок, концессионных механизмов и так далее", - заявил Шохин.
По его словам, сейчас достаточно проектов в сегменте водного транспорта, которые необходимо финансировать. "Здесь, безусловно, важно обновление флота, строительство причальных стенок, шлюзов. Ситуация показывает, что здесь есть куда вкладываться", - считает Шохин.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2026-2028 годы, свыше 2,7 миллиарда рублей субсидий будет направлено российским компаниям в рамках возмещения части затрат на замену сданных на утилизацию судов и приобретению новых в течение трехлетки.
Также, в паспорте госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", внесенной в Госдуму в рамках бюджетного пакета на ближайшие три года, говорилось, что на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений в России будет направлено более 108,5 миллиарда рублей, из которых 30,5 миллиарда - в следующем году.