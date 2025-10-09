Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры - 09.10.2025
Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры
Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры
Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры
Комплексная поддержка инфраструктуры водного транспорта в России необходима в части кредитования, а также субсидирования процентных ставок, сообщил глава РСПП... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:04+0300
2025-10-09T11:04+0300
экономика
бизнес
россия
рф
александр шохин
рспп
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863322490_0:0:2234:1258_1920x0_80_0_0_f2c88e38bd1ad87a26db3daf54a25951.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комплексная поддержка инфраструктуры водного транспорта в России необходима в части кредитования, а также субсидирования процентных ставок, сообщил глава РСПП Александр Шохин на пленарном заседании на площадке форума "Общественный транспорт 2025". "Безусловно, нужна комплексная поддержка всех элементов инфраструктуры водного транспорта в части кредитования, субсидирования процентных ставок, концессионных механизмов и так далее", - заявил Шохин. По его словам, сейчас достаточно проектов в сегменте водного транспорта, которые необходимо финансировать. "Здесь, безусловно, важно обновление флота, строительство причальных стенок, шлюзов. Ситуация показывает, что здесь есть куда вкладываться", - считает Шохин. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2026-2028 годы, свыше 2,7 миллиарда рублей субсидий будет направлено российским компаниям в рамках возмещения части затрат на замену сданных на утилизацию судов и приобретению новых в течение трехлетки. Также, в паспорте госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", внесенной в Госдуму в рамках бюджетного пакета на ближайшие три года, говорилось, что на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений в России будет направлено более 108,5 миллиарда рублей, из которых 30,5 миллиарда - в следующем году.
рф
бизнес, россия, рф, александр шохин, рспп, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Шохин, РСПП, Госдума
11:04 09.10.2025
 
Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры

Глава РСПП Шохин призвал поддержать инфраструктуру водного транспорта

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Панельная сессия Международная торговля, занятость, малые и средние предприятия и предпринимательство в рамках ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комплексная поддержка инфраструктуры водного транспорта в России необходима в части кредитования, а также субсидирования процентных ставок, сообщил глава РСПП Александр Шохин на пленарном заседании на площадке форума "Общественный транспорт 2025".
"Безусловно, нужна комплексная поддержка всех элементов инфраструктуры водного транспорта в части кредитования, субсидирования процентных ставок, концессионных механизмов и так далее", - заявил Шохин.
По его словам, сейчас достаточно проектов в сегменте водного транспорта, которые необходимо финансировать. "Здесь, безусловно, важно обновление флота, строительство причальных стенок, шлюзов. Ситуация показывает, что здесь есть куда вкладываться", - считает Шохин.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2026-2028 годы, свыше 2,7 миллиарда рублей субсидий будет направлено российским компаниям в рамках возмещения части затрат на замену сданных на утилизацию судов и приобретению новых в течение трехлетки.
Также, в паспорте госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", внесенной в Госдуму в рамках бюджетного пакета на ближайшие три года, говорилось, что на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений в России будет направлено более 108,5 миллиарда рублей, из которых 30,5 миллиарда - в следующем году.
 
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Александр Шохин РСПП Госдума
 
 
