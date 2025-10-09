https://1prime.ru/20251009/posobie-863352621.html

В 2026 году пособие по беременности и родам получат 13,5 тысячи студенток

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Пособием по беременности и родам для очных студенток воспользуются 13,5 тысяч человек в 2026 году, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов со ссылкой на планы ведомства. "С 1 сентября мы увеличили размер пособия по беременности и родам студенткам до 100% величины ПМ (прожиточного минимума - ред.). Вы знаете, что эти полномочия теперь осуществляются социальным фондом России. Соответственно, охват к 2026 году планируем 13,5 тысяч человек", - сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. По его данным, доля граждан, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, в 2026 году по планам Минтруда составит 11,2%, а к 2028 году вырастет до 17,5%. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, которые получают социальные услуги в организациях обслуживания, должна с 17,3% в 2026 году вырасти к 2028 году до 18,5%. "Доля граждан, которые охвачены социальным контрактом, у которых доход превысил ПМ, с 44% в 2026 году должна вырасти к 2028 году до 47,5%", - добавил Пудов. Он отметил, что, по плану, социальным контрактом должны воспользоваться 243 тысячи человек, в 2025 году планировалось 226 тысяч. По состоянию на 1 сентября за этой мерой поддержки обратились 169 тысяч человек. "Из новации здесь по соцконтракту, напомню, что у нас новый вид соцконтракта для участников специальной военной операции будет, без оценки нуждаемости. Ежегодный охват планируем не менее, чем 11700 человек", - уточнил замминистра.

