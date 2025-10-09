Правительство рассмотрит выделение средств на пенсии в новых регионах

https://1prime.ru/20251009/pravitelstvo-863309685.html

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение средств в целях пенсионного обеспечения граждан в новых регионах, сообщает кабмин. | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T00:22+0300

экономика

россия

общество

херсонская область

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение средств в целях пенсионного обеспечения граждан в новых регионах, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на увеличение Минстрою России в 2025 году объёма бюджетных ассигнований за счёт перераспределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований федерального бюджета, на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях пенсионного обеспечения граждан на территориях этих регионов.

россия, общество , херсонская область