Правительство рассмотрит выделение средств на пенсии в новых регионах

2025-10-09T00:22+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение средств в целях пенсионного обеспечения граждан в новых регионах, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на увеличение Минстрою России в 2025 году объёма бюджетных ассигнований за счёт перераспределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований федерального бюджета, на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях пенсионного обеспечения граждан на территориях этих регионов.
