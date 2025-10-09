Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит выделение дополнительных средств Минсельхозу - 09.10.2025
Правительство рассмотрит выделение дополнительных средств Минсельхозу
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение дополнительных средств Минсельхозу для разовых субсидий в целях компенсации ущерба пострадавшим предприятиям агропромышленного комплекса в Белгородской области, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2025 года №476-р", - говорится в сообщении. Проектом распоряжения предлагается выделить Минсельхозу России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительные бюджетные ассигнования на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении компенсации ущерба пострадавшим предприятиям агропромышленного комплекса.
00:22 09.10.2025
 
Правительство рассмотрит выделение дополнительных средств Минсельхозу

Правительство рассмотрит выделение дополнительных средств Минсельхозу

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит выделение дополнительных средств Минсельхозу для разовых субсидий в целях компенсации ущерба пострадавшим предприятиям агропромышленного комплекса в Белгородской области, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2025 года №476-р", - говорится в сообщении.
Проектом распоряжения предлагается выделить Минсельхозу России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительные бюджетные ассигнования на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении компенсации ущерба пострадавшим предприятиям агропромышленного комплекса.
 
Заголовок открываемого материала